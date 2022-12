Jaume Alzamora: «Debemos fijar ‘numerus clausus’ a las plazas turísticas de Mallorca»

Jaume Alzamora repasa en esta entrevista algunas de las metas que se marca para la próxima legislatura si Més sigue gobernando tras las elecciones de mayo de 2023. Entre otras destaca poner límites a la saturación turística a la entrada de coches y construcción en suelo rústico.

¿Mallorca necesita ‘numerus clausus’ de turistas?

Debemos aplicar numerus clausus a las plazas turísticas que tenemos en Mallorca, que es lo que dependen del Consell. Por desgracia, las puertas de entrada a Mallorca no dependen ni del Govern ni del Consell y no lo podemos aplicar. Hay que seguir reivindicando que las entradas a la isla estén coogestionadas por las instituciones de aquí.

¿Cuál sería el tope de turistas que puede asumir Mallorca?

El tope ha de depender de la situación en que nos encontremos. Se debe recalcular la capacidad de carga y rebajar la presión que en estos momentos padecemos.

¿Empezamos para limitar la entrada del número de coches?

Nuestra idea es como en Formentera, con una ley específica que permita ordenar y regular el acceso de vehículos que vienen de fuera. Al mismo tiempo, hay que calcular la capacidad que tienen nuestras infraestructuras. Tenemos datos y percepciones de que están saturadas y hay que reducir esta carga. Yo soy partidario de fijar límites a la entrada de vehículos en general y a los de alquiler que vienen expresamente para hacer la temporada.

¿La próxima legislatura hay que poner freno a la construcción en suelo rústico?

La tarea que hay que afrontar es la de redefinir los usos en suelo rústico. Priorizar aquello que es propio del campo y evitar que el uso del suelo rústico sea tan residencial o turístico como ahora. El debate no es el aumento de la parcela mínima para construir. El campo no debe utilizarse para uso residencial o turístico.

¿Cuál su propuesta para el alquiler turístico?

Hay que poner sobre la mesa y revisar el modelo del alquiler turístico. Es preciso actuar contra la oferta ilegal, que sabemos que hay mucha, o revisar la oferta residencial que no computa como plaza turística. Los no residentes que compran una casa para venir un mes a la isla y deja de ir a un hotel también provocan saturación turística.

Hoy se firma el patrocinio del Consell con el Mallorca. ¿Més volvería actuar como en verano contra este acuerdo?

Para Més es un tema que ya está pasado. Defendimos nuestra postura, llegamos a un acuerdo con nuestros socios y es un tema cerrado.

Líneas rojas de Més para negociar un nuevo pacto en 2023.

Las decidirá la asamblea del partido, pero hay toda una serie de temas que serán muy sensibles: explotación del territorio, limitación turística, acceso a la viviendo o la lengua catalana y cultura, entre otros.

¿Qué piensa, como exalcalde de Artà, que ahora se inicie el tren de Llevant después de ocho años de Pacto?

Creo que es una oportunidad perdida y hemos sido críticos. De todas formas, con todas las dificultades por falta de financiación, este Govern ha decidido poner el dinero para impulsar las obras, pese a que el Estado nos ignora e invierte una millonada en alta velocidad en la Península.

¿Temen mucha abstención entre la izquierda, un tanto decepcionados por la gestión en temas como el tren, la vivienda o cambio de modelo turístico?

Haremos todo lo posible para que esta abstención no sea del votante de Més. Las encuestas dibujan que somos el único partido de izquierdas que se mantenemos e incluso crecemos. Es cierto que tras ocho años de Govern hay temas esenciales que deben reforzarse y para conseguirlo es imprescindible que Més pase a liderar las instituciones.

Cuando Més lideró el Consell se construyó una autopista.

Una autopista que no impulsó Més per Mallorca. Como partido asumimos el error, pedimos disculpas y dejamos claro que no volvería a pasar.

Ayer la asamblea de Més ratificó su candidatura al Consell. ¿Es una lista de amigos con equilibrios entre las facciones?

En absoluto. La lista del Consell ha obedecido a criterios políticos y de gente con capacidad, tanto si nos toca gestionar como estar en la oposición. Si miramos la trayectoria de los cinco primeros hemos estado en áreas de gestión del todo diferentes. Sí se ha mirado la implantación territorial, pero amigos míos de cenas o actividades no hay en la lista.