Hablan los esqueletos y los objetos. La osteoarqueóloga Almudena García-Rubio, directora del proyecto de Aranzadi en Balears, ha presentado esta mañana en el cementerio de Son Coletes los objetos hallados entre los restos de Aurora Picornell: varios botones, la bala que la hirió de muerte y la pluma estilográfica que llevaba sus últimos días de vida y de la que no se desprendió hasta el final.

"Esto cierra las heridas. Tiene que haber un punto y final. Todos tenemos que poder saber dónde están nuestros seres queridos y darles un entierro digno. Hemos recalcado mucho que no queremos que se politice. Aurora tenía su ideología, pero no queremos que nadie coja esta bandera, lo importante es la persona", ha valorado Miquel Tortella, sobrino nieto de Picornell.

"La familia quiere que esto no se pare aquí. Se ha encontrado un icono, pero todavía hay mucha gente que merece la misma búsqueda y el mismo respeto", ha añadido.

"Los objetos no nos devuelven tanto al momento de la muerte de esa persona, si no a su vida. Y no hay un objeto que nos pueda hablar más de la vida de Aurora que una pluma", ha valorado García-Rubio. "Apareció en la zona torácica derecha. Suponemos que la tenía en un bolsillo", ha subrayado esta experta.

"Es lo único que no le pudieron quitar hasta el último momento", ha indicado su sobrino nieto.

García-Rubio también se ha referido al proyectil encontrado junto a sus restos. "Fue uno de los proyectiles que la mataron, porque tiene más disparos. Pero este, al estar en el cráneo, debió ser mortal", ha afirmado.

Tortella ha explicado que los objetos hallados serán cedidos para que estén al alcance del público. La idea que maneja la secretaría autonómica de Memoria Democrática del Govern es restaurarlos y exponerlos, junto con otros objetos de represaliados encontrados en las fosas, en un museo de la memoria.

El trabajo de recuperación de la memoria democrática emprendido por el Govern alcanzó un hito el pasado octubre, cuando fueron identificados los restos de Picornell, sindicalista, feminista y militante del Partido Comunista asesinada por los franquistas la noche de Reyes de 1937.

Los restos de la sindicalista, costurera de profesión, fueron hallados en la fosa número tres en la segunda fase de las excavaciones realizadas a iniciativa de Memoria Democrática en unos trabajos que llevan a cabo arqueólogos de Aranzadi en colaboración con Àtics.