Podemos quiere Sumar y aguarda la llamada de Yolanda Díaz

El éxito de las convocatorias en Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco o Navarra, con dirigentes del espacio como Héctor Illueca, Jéssica Albiach, Joan Baldoví o Begoña Alfaro, evidencia que hay vida más allá de la Corte. El líder morado y vicepresidente del Gobierno, Juan Pedro Yllanes, ya dejó claro que Díaz es su candidata y «el futuro, no solo de Podemos, sino de una gran parte de las fuerzas progresistas de este país».

La ministra de Trabajo, que llegará más pronto que tarde a las islas para presentar su «proyecto de país» —una refundación para recoser y aglutinar—, tiene una relación especial con Balears, donde se ha reunido con las kellys— estuvo presente en el estreno de la obra teatral homónima en el Teatre Principal— y la sintonía tanto con el partido en las islas como con la presidenta del Govern, Francina Armengol, es muy buena. Basta recordar que acudió a la presentación de la ley de Turismo en Madrid, donde reivindicó el «gran paso» para garantizar unas condiciones laborales «dignas».

«El hecho de llevar ocho años gobernando significa que estamos más maduros que en otros territorios y tenemos una presencia y una responsabilidad mayores. Ahora ya no podemos hablar solo a los nuestros, sino que tenemos que hablar al conjunto de la sociedad», explica un dirigente del partido. Los ERTE fueron fundamentales para que empresas y trabajadores pudieran afrontar el cierre de la actividad y supuso una tabla de supervivencia para muchas familias que dependían del sector turístico y servicios. Desde Podemos recuerdan que Baleares «sufrió muchísimo» durante la pandemia.

Por otro lado, desde la formación morada apuntan que, pese a las expectativas que genera Sumar, ahora están inmersos en el programa y la estrategia para las municipales y autonómicas de mayo de 2023, con la voluntad de repetir con Izquierda Unida. Estos resultados serán fundamentales para medir la fuerza después de ocho años en el Govern, siendo una de las pocas comunidades donde su responsabilidad política es tan grande, con una vicepresidencia y dos consellerias. Las generales quedan lejos —el Gobierno quiere apurar la legislatura— y urge apuntalar las organizaciones locales para retener al votante y sobrevivir a un ciclo político marcado por la incertidumbre y que augura algún que otro cadáver político. La clave es aguantar en mayo para poder ensanchar hasta diciembre. Sumar como carrera de fondo.

‘Ara Més’ descarta una lista conjunta con Sumar

Ara Més, la plataforma formada por Més per Mallorca, Més per Menorca, Ara Eivissa y personas independientes, concurrirá sola a las próximas elecciones generales con el claro objetivo de conseguir uno o más diputados en el Congreso de los Diputados que sean de «estricta y pura obediencia de Balears». El líder de Més per Mallorca ha dejado claro en varias ocasiones, una de ellas durante la presentación de la ‘Declaración de Mallorca’ junto a partidos como Compromís y Más País, que los ecosoberanistas tienen una propuesta electoral «única y consolidada». Pese a ello, Joan Baldoví e Íñigo Errejón sí participarán en la campaña electoral.

En la presentación del proyecto dejaron claro que buscan «condicionar» las políticas del Estado para que sean beneficiosas para los ciudadanos de las islas, con problemas históricos como la necesidad de mejorar la financiación, los problemas de conectividad o la falta de recursos para los servicios públicos.