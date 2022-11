La Junta de Portavoces, con el voto en contra de PSIB, Unidas Podemos, MÉS y El PI, ha rechazado la comparecencia del conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, por el conflicto entre alumnos y una docente por la puesta de una bandera de España en el colegio La Salle de Palma.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Jorge Campos, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha indicado también que Ciudadanos se ha abstenido en la votación y el PP ha votado a favor.

Campos ha remarcado que en la comparecencia pedían explicaciones del conseller sobre "los graves sucesos ocurridos" en el colegio La Salle. "Es lo suficientemente grave con las reclamaciones que han presentado las familias en Educación. Consideramos que el conseller tenía la oportunidad de explicar lo que ha sucedido, pero los partidos del Pacte han votado no", ha remarcado.

En este mismo sentido, Campos se ha quejado del Govern "de la transparencia porque es la más opaca" que ha conocido. A la vez, ha subrayado que estos sucesos también ocurren en otros centros públicos de Baleares: "La diferencia es que los alumnos de La Salle se han convertido en valientes y por eso seguiremos apoyando a las familias y alumnos ante los profesores que hacen un uso político de las aulas".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Antoni Costa, ha justificado el voto del PP a favor para que el conseller March diese las explicaciones una vez que Inspección Educativa tuviese los resultados de la investigación. "Podemos no compartir las razones de solicitud de Vox, somos clarísimos porque nosotros pedíamos que compareciera cuando tuviese la información suficiente y se haya apagado el incendio", ha afirmado.

En este sentido, ha calificado como "lamentable" que la presidenta del Govern, Francina Armengol, haya querido sacar rédito político de esta situación, "que nunca se debería haber producido". "Desde el minuto uno ha tomado parte en el conflicto y se ha inclinado por una parte", ha defendido Costa, quien ha acusado a Armengol de "politizar los hechos con un único objetivo".

En palabras del portavoz 'popular', es "absolutamente necesario volver al sentido común y a la moderación para garantizar la convivencia en el centro educativo y volver a la normalidad". "Los principales responsables de esto son los partidos políticos de un lado y otro. Ha habido intereses políticos de un lado y otro", ha subrayado, a la misma vez que ha insistido en que desde el PP han condenado y piden que cesen los insultos y amenazas a la docente de La Salle.

Ante este voto a favor del PP a una propuesta de Vox, la portavoz del Grupo Socialista en el Parlament, Pilar Costa, ha pedido a los 'populares' que se desmarquen y "no se arrastren por el fango de la ultraderecha de Vox". "El PSIB no participará en esta farsa y la derecha y la ultraderecha han traspasado la línea roja", ha subrayado Costa, a la vez que ha confirmado que los socialistas no formarán parte de "este espectáculo bochornoso" y ha trasladado su apoyo a la comunidad educativa.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz y coordinadora autonómica, Patricia Guasp, ha avanzado que han registrado la solicitud de toda la documentación y el informe de Inspección Educativa sobre el suceso ya que es "quien debe tomar cartas en el asunto".

"En aras de no instrumentalizar esto queremos dejarlo en manos de la Inspección Educativa y seremos los primeros en pedir la comparecencia del conseller de Educación una vez que tengamos el informe", ha destacado, mientras ha condenado "todo señalamiento" contra la docente y el colegio La Salle: "No considero que nuestra bandera nacional deba suponer ningún problema de convivencia de ningún tipo. Es el debate al que nos han llevado los discursos de odio de ambos lados".

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha celebrado el resultado de la votación en la Junta de Portavoces y ha incidido en que Vox debe pedir disculpas y dar explicaciones porque ya "tiene corruptos sin gestionar ni un euro público".