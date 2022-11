El pleno del Parlament rechazó también ayer una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Popular, contra la derogación del delito de sedición. La PNL pretendía instar al Gobierno a retirar de manera inmediata la iniciativa parlamentaria presentada y no llevar a cabo ninguna modificación del Código Penal que suponga derogar el delito de sedición.

Además, también pedía al Ejecutivo central cumplir, acatar y respetar la Constitución española, «en la que no tiene cabida la sedición ni los referéndums ilegales», y, sobre todo, ratificar el artículo 2 de la misma.

La iniciativa fue rechazada con 22 votos a favor (PP, Cs y Vox) y 33 votos en contra (Unidas Podemos, PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca, Gent per Formentera y El Pi).

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente consideró que la derogación de este delito es «un hecho grave no, gravísimo», dado que «el principio de igualdad ante la Ley se modifica». «Estamos ante un chantaje total y absoluto», afirmó el parlamentario ‘popular’, quien cree que el argumento de homologar el Código Penal de España con el Europeo es una «excusa» del Gobierno.

El portavoz de El Pi, Josep Melià, indicó que es una «actualización necesaria desde el punto de vista técnico y penal». «Los indultos han roto España y han producido una desinflamación del conflicto catalán», añadió.