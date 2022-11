"Hemos procurado ser estrictos. En todos los juicios hay testigos que no terminan de decir la verdad, que alguna vez mienten. Pero de los que hemos pedido la deducción de testimonio se han producido hechos muy graves". Sobre la inspectora de Blanqueo, dice que fue "especialmente sangrante" su supuesta falta de memoria para no responder a las preguntas en el juicio. "Tenía un posición preponderante en el grupo de Blanqueo. Hizo una labor intensa e importante", señala. "No es tolerable que llegue aquí y no se acuerde de nada, asegura Herranz.