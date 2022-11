Los médicos de los servicios de urgencias de Atención Primaria de Palma (SUAP) de s’Escorxador, Escola Graduada y Son Pisà no aguantan más la presión con la que se ven obligados a trabajar, a realizar guardias de 24 horas sin refuerzos, y han empapelado con carteles sus centros para denunciar la falta de facultativos. En vista de que sus reclamaciones ante la Gerencia no han solucionado el problema, los doctores han optado por colgar estas pancartas para informar a los usuarios, «que sepan lo que pasa y por qué no se les atiende en tres horas cuando van al médico». Además, advierten, «la huelga está en ciernes».

Los trabajadores de los tres SUAP de Palma se han unido en sus protestas y colgaron ayer noche los carteles de denuncia en sus respectivos centros para los pacientes los vieran y se dieran cuenta de la precariedad con la que trabajan. Hace unos días, el de s’Escorxador ya amaneció empapelado con el mismo objetivo. «Toda la situación de Atención Primaria está absolutamente desbordada, la Gerencia no hace nada y eso repercute en el SUAP. Como a la gente no le dan cita en su centro de salud hasta dentro de dos semanas, pues todo el mundo viene a urgencias», explica uno de los médicos afectados. El insuficiente número de galenos que están de guardia durante los fines de semana y festivos provoca que en los SUAP solo haya un facultativo en vez de los cuatro asignados, como sucedió ayer en Son Pisà, centro donde llegó un segundo médico de refuerzo y a las dos horas renunció al ver la situación, según ha podido saber este diario. «Son condiciones duras, es mucha carga», explicó uno de estos profesionales de los SUAP, quien también advirtió de que las condiciones en que atienden a los pacientes no son las adecuadas. «Puedes estar tú solo de guardia y que lleguen dos infartados entre todos los otros pacientes que esperan, algo que ya ha pasado», alertó. Además, la situación les está afectando físicamente y anímicamente: «No tienes ganas de ir a trabajar», comentó ayer un médico que se ha visto solo en más de una ocasión para atender a los pacientes que acuden al SUAP. Hasta el momento, sus denuncias y reclamaciones ante la Gerencia de Atención Primaria no han logrado solucionar la situación. Los médicos sustitutos rechazan realizar las guardias en los SUAP ya que los módulos de actividad extraordinaria (MAE), las denominadas peonadas, para reducir las listas de espera de las consultas están mejor pagadas. «Con los médicos titulares no se pueden cubrir todas las guardias», explica uno de los doctores. Según los médicos afectados por estos servicios, la única respuesta que han recibido de la Gerencia de Atención Primaria es una mayor presión sobre los coordinadores de los SUAP: «Les amenazan con sanciones, el coordinador está en medio y tiene que localizar a médicos que ni conocen para que hagan las guardias. Y a veces llega gente que no está formada para trabajar en urgencias y se habla de dimisión de coordinadores, nadie lo quiere ser». El Colegio de Médicos ha convocado una asamblea para el próximo 1 de diciembre con el objetivo de informar a sus colegiados de los resultados de una reciente reunión con la conselleria de Salud para encontrar soluciones a la actual situación de los centros de atención primaria y de la que los representantes médicos no salieron nada satisfechos. La amenaza de huelga, aunque sea una cuestión complicada, está en el aire y la reunión servirá para tantear a los facultativos.