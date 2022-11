Abogados y activistas advierten: Pocos mallorquines con hipoteca se beneficiarán de las medidas de alivio del Gobierno

Muchas vidas humanas están en manos de un frío dato como el euríbor, el tipo de interés al que se prestan el dinero entre sí los bancos europeos y el índice que se utiliza para el cálculo de las hipotecas variables. «En febrero estaba en el -0,5% y en nueve meses ha subido hasta el +2,879%», explica el profesor del área de Economía Financiera y Contabilidad de la UIB Alfredo Martín Oliver. «La gente que renovó en mayo la hipoteca apenas se dio cuenta, pero a quienes les toque ahora lo notarán mucho. Una hipoteca media de 180.000 euros de euríbor +1% a 25 años puede experimentar una subida de entre 200 y 300 euros mensuales. Si una persona revisó en diciembre de 2021 y ha pagado todo este año 639 euros, el próximo mes pagará 932, es decir, 294 más al mes», ejemplifica.

Aluvión de subidas hipotecarias

«En España se espera un aluvión de subidas hipotecarias», advierte el profesor, que trabajó entre 2003 y 2011 en el departamento de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España. «En los últimos cinco o seis años se deben haber firmado un millón de hipotecas variables», calcula. «El Gobierno se ha anticipado a este aluvión presentando un nuevo código de buenas prácticas para aligerar la carga hipotecaria que tiene cosas positivas, pero hay que ser cautos en cuanto al impacto real que vaya a tener. El primer código sólo acogió hasta 2021 6.530 operaciones. En nueve años son muy pocas», considera.

Según el experto, los bancos son reticentes a este acuerdo. "Debido a la crisis financiera que hubo, la regulación bancaria es muy estricta. Las entidades no quieren tener clientes dudosos, porque si los tienen deben anticipar sus pérdidas y para ello deben ampliar capital, lo que les supone un coste. Es decir, se obliga a los bancos a poner provisiones que al final resultan pérdidas para ellos".

Violencia de género económica

La abogada Gloria Olmos, colaboradora de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Mallorca, sostiene que se trata de un acuerdo «que tendrá un alcance real muy limitado». «Casi toda la gente que está con moratorias o devoluciones de cláusulas suelo no va a entrar en este código», dice. «Así como mucha casuística de mujeres que se han convertido en familias monoparentales pero como consecuencia de un divorcio. Se quedan la casa, pagan el préstamo ellas y al final no llegan. Por lo que a veces se alcanzan situaciones de impago de las cuotas. El tema está en que pides acogerte al código de buenas prácticas, pero te piden los papeles del padre, la expareja, el banco quiere un informe económico de él. Y nos encontramos con casos en los que no hay manera de contactar con ellos o simplemente no quieren firmar nada. Lo estamos viendo mucho. A estas mujeres se les deniega el código. Y no veo que este aspecto se haya subsanado en las nuevas medidas del Gobierno. Los bancos deberían tener en cuenta en estos casos únicamente a la unidad de convivencia, es decir, a los que viven bajo el mismo techo», apunta. «Pero no es así. Son situaciones de violencia de género económica a las que se suelen sumar impagos por la manutención de los hijos», agrega.

Más deuda a largo plazo

Para Paco Morote, portavoz estatal de la PAH, el nuevo código es «manifiestamente mejorable». «El primer tramo, hasta los 25.200 euros de ingresos, es irreal. Imagínate que cobras 25.100, que son 14 pagas de 1.400. Se exige que se emplee como mínimo el 50% de este sueldo para pagar la hipoteca. Con el resto se deberían pagar los demás gastos. Es imposible. También advertiría que antes de acogerse se lo pensaran bien porque algunas soluciones del nuevo decreto suponen un mayor endeudamiento», asegura. «Pensamos que las personas que se acogieron al primer código, también podrán acogerse al segundo, pero habrá que revisar los casos uno a uno».

"No compartimos para nada que este acuerdo anunciado por la ministra Nadia Calviño vaya a ayudar a un millón de personas como se ha dicho. Serán muchas menos", apunta. Por otra parte, recuerda que el Gobierno debería imponer algún tipo de mecanismo para recuperar el dinero del rescate bancario. "Pedro Sánchez lo situó en el último Debate del Estado de la Nación en 66.567 millones de euros". "Por ese rescate hubo unos recortes salvajes de los que aún no nos hemos recuperado. Basta ver el problema con la Sanidad", señala.

Demasiados tecnicismos

Alfonso Rodríguez, presidente de Consubal (Consumidores y Usuarios de Balears), calcula que estarían dentro de los parámetros para acogerse al nuevo código entre 85.000 y 100.000 hipotecados baleares. También piensa que las nuevas medidas no tendrán un gran alcance. «De momento la única entidad que ha dicho claramente que se adhiere es CaixaBank».

"El problema es la información que tienen los consumidores. Se les ofrecen demasiados tecnicismos que no comprenden y por ello no acuden al banco a pedir las medidas", alerta. Desde Consubal se ha pedido que la carga de la hipoteca mensual no deba ser del 50% para acogerse al código. "Es un porcentaje que está muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que habla de un 30-35%".

La asociación también considera que la reestructuración de la deuda debería ser lo primero que se planteara al hipotecado con problemas y no lo último.

"Pedimos que las autoridades hagan campañas informativas dirigidas a la población y no a los medios de comunicación. Da la sensación de que sólo buscan titulares", concluye.