La candidata del Partido Popular al Govern y diputada estatal, Marga Prohens, ha criticado con dureza a la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la ley del 'solo sí es sí': "Por respeto a las victimas dimita hoy mismo, ha acabado siendo la responsable ultima de las rebajas de penas a agresores". En su intervención en el Congreso de los Diputados, Prohens ha afirmado que la líder de Podemos no debería estar en la silla de ministra porque, en la misma semana del 25N, es "un insulto" para las victimas: "Solo se explica por dos razones: su soberbia y la incapacidad de Pedro Sánchez para echarla".

Asegura que se "equivocó" con Montero porque hace un año le recriminó que no hubiera traído a la Cámara alguna de las leyes que había anunciado ya que es "una ministra incapaz de pasar de la pancarta al BOE": "Por muy caro que salga su ministerio, más vale que no haga nada, de verdad, no haga más leyes ni apruebe nada más porque si esta aberración la hubiera aprobado el PP ya estaría detrás de la pancarta en las calles, exaltada y pidiendo dimisiones".

Prohens ha manifestado que, con la ley del 'solo sí es sí', el ministerio de Igualdad y el Gobierno "pensaron más en el eslogan y la propaganda que en el rigor y la corrección técnica que exigía" y ha reiterado que en Baleares ha "dejado en la calle" a dos agresores: "Ni son jueces fachas ni es una conspiración de todos contra usted". En este sentido, ha recuperado las palabras del vicepresidente del Govern balear y líder de Podemos en las islas, Juan Pedro Yllanes, en las que afirmaba que “no es una cuestión de jueces machistas sino de jueces profesionales aplicando la ley. Los jueces tienen la obligación de aplicar la ley mas favorable y hay que proponer un nuevo texto”.

La líder del PP de Baleares ha calificado la nueva norma de "el mayor retroceso en la protección de mujeres en décadas" y ha reclamado a Montero que con la ley trans "abandone la soberbia, escuche a las feministas de verdad y a la comunidad científica".