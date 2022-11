Los pediatras Edelmiro Vergés y Joaquín Dueñas coinciden en señalar que los menores de tres años estarían en estos momentos más expuestos a contraer el virus VRS, causante de la bronquiolitis, por una sencilla razón: este patógeno no ha circulado en los últimos años y, por lo tanto, no han estado en contacto en ningún momento con él, por lo que habrían contraído lo que se denomina como una «deuda inmunitaria». Esto es, no tendrían ninguna defensa contra él y serían presas más fáciles para el sincitial.

Pese a que Vergés alerta de que las UCI pediátricas no son tan grandes como las de adultos y que un aumento de casos graves que requieran su ingreso en estas unidades podría llegar a colapsar el sistema, Dueñas se muestra más tranquilizador tras revelar que la UCI pediátrica de Son Espases, la única del sistema sanitario público de esta comunidad, cuenta con ocho camas. «Pero se podrían habilitar otras habitaciones del hospital como unidades críticas a las que sería necesario dotar de los aparatos y respiradores necesarios, como ya se hizo durante la pandemia de covid-19», recuerda. Respecto a los profesionales necesarios para atenderlas, subraya que él mismo lleva más de 20 años realizando guardias en la UCI pediátrica sin ser intensivista. «Podríamos atender un pico de casos», tranquiliza.