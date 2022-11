10:50

"Cuando me detuvieron, llevaba en el maletín dos expedientes administrativos porque en la prensa hablaban de que estaba siendo investigado por esos expedientes", relata Torres. Uno de ellos era sobre el Cavalli, el local de 'El Ico'. "No les interesaban mis declaraciones. Los agentes de Blanqueo presentes en esa declaración cogieron los expedientes y se hizo muy evidente que era la primera vez que veían un expediente entero", señala. "Una de las gravísimas patologías de la instrucción es que solo se aportaban actas", asegura. "Los análisis que hicieron los de Blanqueo se basaban en actas, no había escritos de denuncia, ni resoluciones administrativas. Eran conclusiones sesgadas y parciales", sentencia.