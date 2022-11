El Consell de Mallorca va a ayudar a los jóvenes a que puedan emanciparse y logren iniciar una nueva vida lejos del domicilio familiar. Una ayuda que consistirá en un pago anual de 1.200 euros, a razón de cien euros al mes, que podrán gastar para cubrir los gastos que tengan al emanciparse. Es un dinero que no se podrá dedicar al pago del alquiler.

Esta subvención fue presentada ayer por el conseller de Promoción Económica y Desarrollo Local, Jaume Alzamora, que señaló las dificultades que tienen en estos momentos los jóvenes para poder salir de casa e independizarse. Dificultades que empiezan por el alto coste de los alquileres y porque el sueldo que cobran no es suficiente para poder mantenerse. Esta ayuda económica será aprobada en el Pleno del Consell de mañana miércoles y se incluirá en el presupuesto del año próximo. El dinero lo gestionará el Servicio insular de Juventut, que cuenta con el apoyo del Consell de Juventut.

Según señaló el conseller, tendrán derecho a recibir este dinero público los jóvenes entre 18 y 34 años, siempre que demuestren que ya no residen en el domicilio familiar. También tendrán que demostrar en qué se han gastado el dinero. En la presentación de esta ayuda, Alzamora recordó que en estos momentos existe una generación de jóvenes que ya ha vivido dos crisis económicas, que están impidiendo la posibilidad de que inicien una nueva vida independiente de sus padres. Además de la crisis se suma ahora la alta inflación. De hecho, según detalló el conseller, hay muchos jóvenes que se aventuraron a iniciar un proyecto de emancipación, pero que han tenido que volver al domicilio familiar porque no pueden asumir los gastos de esta vida independiente. No todos los jóvenes tendrán derecho a esta ayuda económica. Solo podrán optar a ella los que cobren un sueldo anual no superior a los 24.000 euros. Se calcula que alrededor de 800 jóvenes podrán beneficiarse de esta ayuda económica. El Consell dedicará un millón de euros para cubrir esta campaña.

Pau Muñoz, del Consell de Joves, explicó que en estos momentos los adolescentes deben dedicar el 98 por ciento de su sueldo para poder pagar el alquiler de una casa. Si se refiere a una hipoteca, el porcentaje del sueldo que se debe dedicar es del 85 por ciento. Ante esta situación, según señaló Muñoz, es muy complicado poder abandonar el domicilio de los padres.

El conseller Alzamora incidió en que esta ayuda para impulsar la emancipación de los jóvenes es una de las novedades que incorpora el presupuesto del departamento de Promoción Económica. Se trata de unas cuentas que el próximo miércoles serán aprobadas por la institución insular. El conseller quiso destacar también que con esta ayuda pública se intenta frenar la exclusión social y sobre todo evitar que los jóvenes se vean obligados, por falta de dinero, a regresar con sus padres».

El departamento insular también ha aprobado una partida de cuatro millones de euros, que se dedicarán a ayudar a pequeños empresarios y trabajadores autónomos a compensar el aumento del gasto en energía y en combustible. Cada uno de estos beneficiados recibirá 2.000 euros anuales, que tendrán que justificarse.

También la conselleria de Promoción Económica ha decidido continuar con las ayudas a fomentar el producto local. Así, se invertirá en un millón de euros en la compra de bonos para gastarlos en estas compras locales. Asimismo, también se ayudará a las inversiones frente a la emergencia climática.