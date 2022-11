El portavoz del PSIB-PSOE y alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez, ha criticado la visita a Mallorca del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Mallorca para clausurar la convención del PP este sábado: "No ha hablado de Baleares porque, en el fondo, no confía en su candidata por Baleares, Marga Prohens" ha asegurado.

"Feijóo ha venido a Balears a lanzar mensajes de carácter nacional, no ha hecho ninguna propuesta para nuestra comunidad autónoma, entendemos que no las tienen" ha añadido. Desde el partido socialista también se ha criticado que Marga Prohens tampoco presente ninguna propuesta propia e innovadora por Balears "Prohens -opina el alcalde de Calvià- no es más que una herencia del gobierno más incompetente que hemos tenido en la historia de esta tierra, el gobierno de Bauzà".

Rodríguez, que ha sido el encargado de reaccionar a la exhibición de fuerza de los populares, también ha lamentado que el PP balear deprecie el escudo social y las ayudas a familias, pequeñas empresas y autónomos implementadas por el gobierno de Francina Armengol. “Las califican de políticas subvencionadas, sin embargo, cuando el gobierno de España presentó ayudas muy necesarias que permitieron al gobierno balear recibir 855 millones de euros para ayudar al tejido empresarial, no dijeron nada. Los socialistas siempre hemos visto ambas ayudas imprescindibles y justas” ha comentado Alfonso Rodríguez.

Por último, Rodríguez ha reclamado a Núñez Feijóo que no caiga en "los mensajes 'fake' de la ultra derecha". El portavoz del PSIB-PSOE ha concluido que "Feijóo sabe que el presidente Pedro Sánchez no ha criticado a los jueces, Sánchez ha pedido prudencia y ha pedido esperar a la opinión y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto a la Ley del Sí es Sí" .