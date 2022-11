16·11·2022 12:06

Pregunta el abogado de Sbert si le consta que en el concurso de acreedores de su empresa se le atribuye la responsabilidad personal a él por su gestión. "No me consta. Yo lo único que sé es que llevo 25 años con empresas y nunca he tenido ningún problema hasta que tuve el problema con Cursach", dice Bover.