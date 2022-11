El Parlament balear ha vivido un hecho poco frecuente: los partidos de la oposición han planteado hasta seis preguntas diferentes sobre la promoción turística, todas ellas relacionadas con la polémica de la feria World Travel Market de Londres. El PP ha afirmado que el Ejecutivo balear ha ofrecido un "esperpento mayúsculo" y expresan que la preocupación es "absoluta" después de que varios tabloides británicos como The Sun asegurasen que Mallorca ya no quiere más turistas de su país. Por ello, han acusado al conseller de Turismo, Iago Negueruela, y a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de "ignoracia de lo serio que es el turismo" y de tener "poco respeto" por el mercado británico.

Negueruela ha defendido que las islas son "líderes en materia turística" y, por tanto, el Govern se trasladó hasta Londres para explicar su hoja de ruta: "Somos líderes en recuperación económica y empleo, buscamos la desestacionalización. Nunca hemos tenido tantos trabajadores y un paro tan bajo".

En este sentido, el titular de Turismo ha asegurado que todos los partidos pueden plantear las cuestiones que consideren, en referencia a la exigencia de Més per Mallorca de que el Govern renuncie a las grandes ferias turísticas, aunque considera que las cifras económicas "nos dan la razón y seguiremos en la misma línea". Negueruela afirma que es un debate "suficientemente importante para ser tan simplista" y ha reivindicado que Baleares rechaza el turismo de borrachera y de "poca calidad". Asimismo, ha criticado a la líder del PP, Marga Prohens, por sus declaraciones en la feria de Londres: "No se hace nunca ir al extranjero a criticar tu destino".

Por su parte, Armengol ha explicado que estas cuestiones "tal vez no son las mas importantes para la ciudadanía" y ha valorado positivamente su visita a la World Travel Market porque "por primera vez explicamos en las ferias lo que queremos: un equilibrio entre residentes y turistas". Además, ha celebrado que la próxima temporada turística comenzará en febrero en Mallorca y ha expresado que la desestacionalización no comportará una saturación "durante todo el año", como planteaba Més per Menorca, sino que será una oportunidad para alargar la temporada en las islas.

Desde El Pi han calificado el debate de "lamentable" y han asegurado que es "evidente" que el Govern ha ido a hacer promoción a Londres: "Hemos ido a vender las islas, hay que decirlo con rotundidad". Asimismo, ha acusado al PP de "deslealtad institucional" por criticar desde la feria la labor del Ejecutivo balear.