08·11·2022 12:15

El portero al que contrató a instancias de los policías estuvo trabajando "unos meses" en su local. "Puse a ese portero porque me dijeron que tenía que ponerlo. La idea era que a cambio no tendría inspecciones", explica. "Para que no me cerraran, para que me dejaran vivir", añade a preguntas de uno de los abogados.