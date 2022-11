Las enmiendas a la totalidad de PP, Ciudadanos (Cs), El Pi y Vox a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 serán uno de los puntos a debate en el próximo pleno del Parlament, que se celebrará el martes 15 de noviembre.

Así lo acordaron la semana pasada los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces, tras la que la coordinadora autonómica y portavoz de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, justificó la enmienda a la totalidad de su grupo a las cuentas de 2023 porque «esta no cuentan con un plan de eficiencia y racionalización del gasto público, ni tampoco con un plan de corrección del déficit estructural».

Además, continuó Guasp, «porque se trata de unos presupuestos cortoplacistas, que aumentan la deuda pública, mantienen a Balears a la cabeza de comunidades con mayor presión fiscal de todo el Estado, no elimina el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), no tiene partidas de impulso a la diversificación económica, ni partidas concretas para captación y fidelización de sanitarios y sociosanitarios».