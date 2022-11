Baleares cuenta en la actualidad con 309 jóvenes que son beneficiarios de la red de emancipación en las Islas Balares, que ha atendido a 884 personas extuteladas desde su creación en el año 2016 por parte del Govern baler.

La Conselleria de Asuntos Sociales ha resaltado ese lunes que se trata de una red pinoera en el Estado español para hacer frente a estos servicios que acompañan y apoyan a un colectivo de jóvenes "especialmente" vulnerables en su proceso de emancipación.

La directora general de Infancia, Juventud y Familias, Marta Carrió, ha subrayado que esta red "facilita el proceso de autonomía de los jóvenes cuando salen de un centro de protección de menores".

La Red de Emancipación de las Illes Balears consta de tres servicios, principalmente: una renta de emancipación que acompaña al joven con una prestación económica mensual para que pueda afrontar su proceso de emancipación; una red de viviendas de emancipación que facilita que los jóvenes puedan tener un espacio donde vivir con apoyo técnico; y un servicio de acompañamiento socioeducativo estrictamente profesional para facilitar este proceso de emancipación y autonomía personal.

La Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes pone a disposición de los jóvenes a partir de 18 años el servicio de vivienda compartida para personas extuteladas.

Fátima Llabrés y Fabiane Mehlert, de 19 años, se han emancipado gracias a esta Red.

Fàtima señala el cambio en positivo que le ha supuesto. "Es sólo un número porque eres la misma persona con diecisiete que con dieciocho", comenta Llabrés. "Es cómo que te intentan dar prisa para que vueles, pero realmente eres la misma persona que tres días antes de tu cumpleaños. Yo tenía bastante miedo, estaba nerviosa... No fui preparada mucho para la emancipación. Tuve que espabilar. Es como despertar a los 18 y totalmente te cambia todo", añade.

Melhert afirma que "hay bastante diferencia: en el piso me dejan más mi espacio para que aprenda a ser una adulta. En el centro de menores esto no lo hacen, te cuidan, lo hacen todo para ti, pero aquí te dan tu espacio para que hagas lo que tengas que hacer y te ayudan a madurar", comenta Mehlert, que insiste: "antes decía siempre que me acompañaran, porque no me atrevía a ir sola; ahora, gracias al apoyo que me han dado, me atrevo a ir sola por todo y hacer los documentos por mi cuenta".

"Te ayudan a buscar trabajo, a hacer el currículum, si tienes un problema económicos también, te aconsejan, te ayudan con las becas a pedir ayuda", explica Fátima Llabrés.

Tanto ella, cómo Fabiane dedican sus estudios al ámbito social y a la educación.