Una decena de activistas de la organización ecologista Extinction Rebellion Mallorca han protagonizado una protesta en el exterior de la Lonja de Palma coincidiendo con la salida de los asistentes a la conferencia anual del Comité Internacional de Museos y Colecciones de Arte Moderno (Cimam), que se ha celebrado este fin de semana en Palma.

Ante la sorpresa de los participantes en este encuentro, los ecologistas han exhibido carteles en los que se podía leer "No hay arte en un planeta muerto". Dos manifestantes ataviadas con túnica roja y máscara han acompañado la protesta con una danza.

Una miembro de Extinction Rebellion Mallorca ha explicado que la idea de ejecutar esta protesta germinó cuando el pasado viernes leyeron en este diario unas declaraciones de Mami Kataoka, directora del Museo Mori de Tokio y presidenta del Cimam, en las que criticaba a los ecologistas que han lanzado sopa a las obras de arte y pegándose con cola a los cuadros en diversos museos del mundo.

"Dijo que somos unos irresponsables por las acciones que hemos hecho en los museos pese a que nunca ha habido daños. El ecologista tiene sensibilidad por la tierra y por las manifestaciones culturales y artísticas, así que queríamos comunicar a esta señora, en silencio y con todo el respeto del mundo, que no habrá arte en un planeta muerto. Y que los irresponsables son las compañías de combustibles fósiles", ha valorado esta manifestante.

Aplausos de algunos asistentes

"Como dijo Antonio Gutierres, secretario general de la ONU, los radicales no son los jóvenes ecologistas, si no estas compañías y los gobiernos por su inacción. Veremos qué deciden en la COP27 [conferencia sobre el Cambio Climático que se celebra estos días en Egipto] porque no podemos seguir así. ¿Qué vamos a cultivar dentro de treinta años?", ha indicado.

Los asistentes a la conferencia anual del Cimam se encontraron con los manifestantes cuando salían de la Lonja, a donde habían acudido para hacer una visita. La protesta se desarrolló en silencio y algunos de los participantes incluso reaccionaron con aplausos cuando vieron a los activistas.