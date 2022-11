Los pequeños invasores de Mallorca: estos son los insectos que amenazan la biodiversidad de la isla

La historia de su llegada es una vieja conocida. Se cuelan en el transporte internacional de mercancías, se camuflan entre cajas que no sospechosas y se introducen en ecosistemas ajenos. Pequeños ‘okupas’ que colonizan Mallorca, aunque no son precisamente los visitantes con los que sueña el sector turístico. Son insectos invasores, un peligro para la biodiversidad de la isla y un rompecabezas para autoridades e investigadores.

Porque «Mallorca, pese a ser una isla, no está nada aislada». La globalización está muy bien para algunas cosas, pero ha convertido a la biodiversidad del Mediterráneo en carne de caza para las especies invasoras. Lo explica la doctora del departamento de Biología de la UIB Mar Leza, también investigadora principal del proyecto ‘Stop Invasoras’: «Llegan transportes de la Península y del extranjero de forma constante, por eso se acaban colando especies procedentes de otras partes del mundo que no llegarían a la isla si no fuera por el impacto del ser humano», explica. A la postre, las invasoras son la principal causa de desaparición de especies del ecosistema insular de Balears.

Avispa carnicera, la última detectada

Precisamente los investigadores de ‘STOP Invasoras’, un proyecto de la UIB y del Imedea, ha detectado esta misma semana el último insecto invasor descubierto en Mallorca: la avispa carnicera, una depredadora tamaño XXL que amenaza a muchos otros insectos, incluidas las abejas melíferas, para las que representa un peligro.

Esta especie de avispa es autóctona de los continentes europeo y asiático, pero no del archipiélago balear. Precisamente fue el grupo de académicos liderado por Leza quien localizó tres ejemplares entre agosto y octubre cerca del Port d’Alcúdia, en una trampa que de hecho se había colocado para detectar la presencia de la avispa asiática,otra especie invasora similar. En definitiva, los investigadores sospechan que la Vespa crabro (nombre científico de la avispa carnicera, también denominada avispón europeo) podría haber entrado en la isla en barco a través del puerto del municipio.

El trabajo de autoridades e investigadores estas semanas es absolutamente esencial: «Cuando se detecta una nueva invasora hay que actuar rápido, porque si se propaga es mucho más difícil erradicarla. Ese es el objetivo principal de la red de detección temprana, con 16 trampas para 16 especies distintas. Algunas todavía no han llegado a Mallorca pero las esperamos, es cuestión de tiempo», comenta Leza.

Balears, de hecho, alcanzó un «hito histórico» al convertirse en el primer territorio europeo en declarar erradicada la avispa asiática. A base de localizar y destruir nidos, el archipiélago logró dar por eliminada la especie: «Aunque puede volver si no se instalan medidas de bioseguridad», señala Leza. En efecto, un año después se localizó otro ejemplar en Mallorca, aunque no se propagó gracias a la esterilización de los machos. La colaboración ciudadana fue crucial para erradicarla.

Mosquito tigre, una plaga con afectación humana

Sin embargo, no todas las invasoras corren la misma suerte. La isla tiene, por desgracia para sus habitantes, viejos conocidos como el mosquito tigre, que colonizó la isla ya hace años y supone una de las plagas con afectación humana más representativa, primero porque prolifera cada vez más, y segundo porque parece que no entiende de estaciones: este año, los mallorquines han soportado sus agresivas picaduras hasta bien entrado el otoño, puesto que las altas temperaturas favorecen su presencia.

Originarios del sudeste asiático, los mosquitos tigre se introducen en los neumáticos usados o en plantas como el bambú de la suerte, explica el doctor Miguel Ángel Miranda, catedrático y coordinador del grupo de Zoología Aplicada de la UIB: «Se mueven en zonas húmedas y son capaces de aguantar la desecación, por lo que sus huevos se transportan de un sitio a otro del mundo». De esta manera, ha colonizado toda Europa, Estados Unidos y parte del Mediterráneo africano. En Balears se detectó por primera vez en 2012 y preocupa especialmente por su capacidad de transmitir enfermedades: la más conocida, el virus del dengue, que aunque todavía no ha llegado a este archipiélago ya se han detectado algunas casos en Francia.

Picudo rojo: una amenaza para las palmeras

Mientras que el mosquito tigre tiene una afectación directa sobre los humanos, otros invasores preocupan por su impacto en plantas y animales. El picudo rojo se detectó por primera vez en Campos en 2007; desde entonces no hay quien lo detenga. Una plaga devastadora extendida por toda la isla y responsable de una seria amenaza para las palmeras, explica Miranda. Aún así, cabe decir que algunos municipios, como Palma, han logrado controlar la plaga mediante el seguimiento, el tratamiento con insecticidas y el saneamiento mecánico de las palmeras.

Entre las especies exóticas más destacadas también se encuentra la Xylosandrus compactus, un minúsculo escarabajo capaz de excavar galerías en las ramas y alojar los hongos que cultivan. Los árboles que ataca se marchitan y se secan. Sobre este escarabajo, también procedente de Asia, la líder de ‘STOP Invasoras’ subraya su «invasión silenciosa»: «Son difíciles de detectar porque no se ven, están dentro de los troncos y se ceba con árboles como los algarrobos».

Leza incluye otra especie invasora más entre las de reciente introducción en la isla: la mariposa Cydalima perspectalis, detectada por primera vez en Mallorca en 2018. Preocupa a los investigadores porque ataca a especies vegetales únicas en este archipiélago, como los boj endémicos, algunos catalogados de especial protección.

Control y erradicación

En todos los casos, el control de estos pequeños invasores trae de cabeza a la administración. La respuesta es diferente a cada uno en función de su afectación; Salud combate plagas como las del mosquito tigre, mientras que controlar a la Xylosandrus compete a Agricultura y otras especies como la avispa asiática o la carnicera corresponde al Servicio de Protección de Especies de Medio Ambiente.

En todo este embrollo de especies y plagas hay una buena noticia: el último insecto invasor detectado, la avispa carnicera, es una de las pocas europeas entre las de reciente introducción. De hecho, en la Península y el resto del continente no está catalogada como invasora, sino que es una especie autóctona, recuerda el doctor Miranda. «En principio no creemos que cause trastornos graves en el ecosistema de Balears», recalca. Aún así, se aplicará el mismo protocolo de erradicación que con la asiática. El tiempo dirá si finalmente logra instalarse en la isla y convertirse en una más.