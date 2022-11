Gabriel Maimó: «El consumir y tirar no es sostenible, la apuesta es la economía circular»

Gabriel Maimó Cerdà (Felanitx, 1969) es director general del Grupo Fontanet, que engloba marcas arraigadas como Harinas de Mallorca, Café Rico, Piema o Matisa, entre otras. Este ingeniero informático y gran aficionado al ajedrez es el encargado de gestionar el legado de un empresario mítico de Mallorca: Antonio Fontanet Obrador, fallecido en 2021.

¿Sabe de quién es la frase: «Si hubiera invertido en hostelería habría ganado mucho más dinero pero no sería tan divertido?»

La conozco y se la he escuchado muchas veces. Es de don Antonio Fontanet.

¿Era un hombre que creía firmemente en su filosofía?

Sí, era un hombre hecho a sí mismo y con las ideas muy claras. Y respecto a esta frase, yo creo que ganó dinero pero también pienso que si en un momento dado hubiera cambiado de sector habría ganado mucho más. No obstante, él prefirió divertirse y permanecer fiel al sector primario que era de donde venía y conocía. Nació en Son Negre (Felanitx) en el seno de una familia de agricultores y no quiso cambiar de sector ya que era uno de los mejores conocedores de la agricultura de Mallorca.

¿Qué legado nos ha dejado Antonio Fontanet?

El legado son todas las empresas que fundó y que siguen funcionando hoy en día con la misma filosofía que impregnó. Él era una persona de hacer cosas sin pensar mucho en qué legado dejaría. Pero siempre apoyó al sector primario de forma fundamental. Ahora, cuando miramos atrás y visto en perspectiva, podemos decir: menos mal que existió un empresario que se dedicó a comprar el trigo que se producía en Mallorca, a elaborar harina, pienso para la ganadería... La actividad agrícola no está muy boyante, pero sin personas como Antonio Fontanet estaría mucho peor o habría desaparecido. Demostró que amaba a la pagesia y siempre quiso impulsar sus negocios alrededor del sector primario.

¿Cómo ha llegado un ingeniero informático a ser director general del Grupo Fontanet?

Es una buena pregunta y difícilmente la podré contestar. Lo que puedo decir es que he tenido todo un recorrido dentro del Grupo y ello ha influido. Yo nunca lo hubiera pensado y creía que el trabajo que realizaba como responsable de informática era el que haría hasta mi jubilación. Estaba cómodo y disfrutando.

Pero llega un momento en que le proponen asumir responsabilidades mayores.

Mi figura por los años de experiencia en el Grupo Fontanet y haber desarrollado, directa o indirectamente, todo el software de las empresas me permitió conocer cada uno de los negocios del Grupo. Además, también creo que a raíz de la relación que yo tenía con Antonio Fontanet él creyó que podía ser válido para este trabajo. Antes de morir ya me planteó esta opción de coger la responsabilidad del Grupo Fontanet. Se produjeron cambios y jubilaciones y cuando me comentó que contaba conmigo decidí dar el paso adelante.

Una de las apuestas actuales del Grupo es la circularidad, reducir la huella de carbono y la trazabilidad de los alimentos.

Hoy en día se ha convertido en una especie de moda. Incluso algunas veces no me apetece mucho hablar de ello porque es el discurso que está pronunciando todo el mundo. Siguiendo la filosofía de Don Toni somos más de hacer que no de contar qué hacemos. Sin embargo, es cierto que el modelo que habíamos tenido hasta ahora es insostenible y está claro que nos debemos plantearnos contaminar menos y utilizar materiales mas respetuosos con el medio ambiente, que generen menos residuos. Lo de consumir, gastar y tirar no es lo adecuado en los tiempos que vivimos. Un ejemplo claro lo tenemos con las cápsulas de Café Rico, que son muy prácticas pero no eran sostenibles. Hemos buscado varias vías para resolver la gran cantidad de residuos que generan.

¿Cuáles son estas vías?

Por una parte estamos apostando por el compostaje, utilizando materiales para que puedan convertirse en abono para el campo o el jardín. El segundo camino en el que estamos trabajando es que a la cápsula, pese a ser de plástico o aluminio, le podamos dar una segunda vida reciclando. Las cápsulas de café tenían un gran problema al combinar diversos materiales: plástico, materia orgánica del propio café, aluminio... No se podían reciclar y estaban destinadas a incinerar. Lo que hicimos fue juntarnos con toda una serie de productores de café de toda España y montamos un sistema de reciclaje para recoger y darle una circularidad y una segunda vida a estas cápsulas.

¿Lo están haciendo con otros productos?

Lo de las cápsulas es uno de los ejemplos y luego el día a día te lleva a otras cuestiones y te das cuenta que también son sostenibles. Otro ejemplo es la cascarilla que se genera con el tostado del café. Históricamente lo que se hacía era quemarse, pero al ser materia orgánica decidimos trasladarlo a la finca que tenía don Antonio Fontanet, sa Llapassa (llucmajor), mezclarlo con estiércol y confeccionar un abono de calidad. Son cosas que debemos impulsar todos los responsables de empresas, pensando en utilizar materiales y embalaje que no sea necesario la tala de tantos árboles. Creo que es preciso que cambiemos mucho el paradigma y apostar por todo lo relacionado con la economía circular.

¿Y el consumidor es consciente de ello?

Cada día creo que hay más sensibilidad por parte de la gente a favor del medio ambiente. No obstante, tampoco podemos engañarnos y hay que tener en cuenta que este tipo de iniciativas tienen un coste añadido y la gente debe estar dispuesta a pagar un poquito más. Nosotros como empresarios podemos hacer el plus de la economía circular y el reciclaje, pero no basta. El consumidor debe hacer dos cosas: la primera es que elija los productos que apuesten por ello. La segunda es depositar los envases en el lugar adecuado para su reutilización. El consumidor debe terminar de cerrar el círculo.

¿Y con la trazabilidad para conocer el origen de los alimentos qué están poniendo en marcha?

La trazabilidad de los productos es básica y fundamental. El ejemplo más claro dentro de nuestro Grupo sería Matisa con la elaboración de cárnicos. Hoy en día el consumidor puede saber perfectamente de quien es hija la ternera que ha producido el entrecot que hay en la estantería. Mediante el código de barras se puede tener la información de la traza desde que nació el animal, donde se ha engordado, donde se ha sacrificado, donde se ha troceado, cuando se ha envasado y en cuántos días se ha hecho. La carne es donde está más explotado y utilizado, pero ya los estamos haciendo también con la harina en Harinas de Mallorca o con el propio Café Rico.

¿Qué le parece que la nueva Ley de Turismo exija al sector de la hostelería utilizar un 3% de productos locales?

Te podría contestar rápido y decir que me parece poco un 3% (ríe). Considero que es una muy buena medida. Muchas veces las empresas y las propias personas, como ocurre con la circularidad o el reciclaje, son reactivas y no somos proactivas y terminamos reaccionando ante una nueva legislación o normativa. Este 3%, pese a que no sea mucho, lo que consigue es que provoque una reacción y el turismo consuma producción alimentaria de las islas. Sé que debemos ir con pies de plomo en este tema, ya que estamos dentro de Europa y no se puede prohibir o discriminar.

De hecho, el Gobierno central está poniendo pegas.

Estamos en el punto en que los legisladores han iniciado un camino y los departamentos legales supongo que encontrarán el punto donde este 3% de producto local encajará en la hostelería.

En una entrevista de este periódico con Antonio Fontanet aseguró: «Si dependiéramos de los alimentos que producimos en Mallorca, en 15 días pasaríamos hambre». ¿Seguimos igual?

Bueno no se sí el cálculo exacto son 15 días. Lo cierto es que somos deficitarios en casi todo. No basta la producción y si lo analizamos cada día producimos menos y hay más población en Balears. Nosotros somos compradores de todo el trigo que se cultiva en Mallorca y a un precio creo que correcto. Ahora bien, no creo que podamos cubrir un 20% de la demanda que tenemos con la producción local.

¿Tras la desaparición de Antonio Fontanet en 2021, cómo se ha reestructurado el Grupo?

La pérdida de Don Toni era una cosa que se sabía, ya que al final todos estamos de paso y él con 100 años tenía una salud inmejorable. Nos preocupaba saber qué pasaría, qué continuidad tendría y qué quería hacer su esposa, que es la propietaria actual. Había cierta inquietud por parte de empleados y del sector agrario. Pero la buena noticia es que Don Toni hace más de un año que falleció y las empresas siguen activas, los trabajadores siguen trabajando. Hemos notado mucho su pérdida, ya que él era un nexo de unión de todo el Grupo y creo que hemos sido capaces de reestructurarnos y darle una continuidad siguiendo las directrices de la propietaria que así nos lo pidió. Hubiera podido pasar que en 5 minutos el Grupo quedara desmembrado, pero no ha sido el caso y espero que no suceda.

Había rumores de que otras empresas del sector se hicieran con el negocio. Estoy pensando en Pocoví con la carne o Company con los cereales.

Hubiese podido pasar y siempre nos ha gustado buscar alianzas. Has nombrado dos empresas potentes y bien introducidas en el sector primario con las cuales tenemos excelentes relaciones y no se pueda descartar que se formen estas alianzas. Don Toni es el fundador, creó el Grupo de cero y encontrar una persona que pueda seguir con esta filosofía de crecimiento será complicado. Su esposa está dispuesta a mantener el Grupo pero seguir creciendo creo que será difícil y cada vez vemos más empresas que cierran aquí y se van a producir fuera.

¿Qué controles de calidad aplican para la seguridad alimentaria en los piensos?

Hoy en día dar cereales o dar pienso es prácticamente lo mismo. Los productos que utilizamos son todos naturales y hace muchos años que ya no se utilizan harinas animales para las líneas de piensos. En toda la producción se aplican estrictos controles de seguridad para evitar que algún producto pueda contaminar. Tuvimos un caso hace años de un falso positivo que vino de una partida contaminada. Ahora es todo natural.