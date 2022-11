Las fotos de Francisco Franco en el Puig Major del año 1934 que permitieron descubrir el yacimiento más elevado de Baleares ARCHIVO FAMILIA ZAYAS/J.DEYÀ Actualizado: 13/11/2022 15:28 Ver galería > Nadie podía imaginar que una fotografía de Francisco Franco en el Puig Major podía dar tanto de sí. El arqueólogo Jaume Deyà sostiene que esa instantánea tomada en 1934 que ilustra al por entonces comandante general de Balears sentado junto a su mujer Carmen Polo sobre unas estructuras antiguas iba a ser la clave para confirmar el descubrimiento del yacimiento prehistórico más alto de Baleares. Además de las instantáneas del dictador y caudillo (en 1934 aún no lo era) con Carmen Polo, el arqueólogo accedió gracias a una descendiente de los Zayas, Inmaculada, a otras fotografías de la parte más elevada de la montaña de mayor altura de Mallorca. «Hay una imagen de una misa celebrada allí en 1948. En esta foto en concreto [la tercera de este reportaje] se ven desde otra perspectiva los restos de esas estructuras rectangulares que coinciden con la técnica constructiva de la época prehistórica», señala. Esa foto le permitió a Deyà confirmar lo que ya mostraba la primera imagen de Franco en el pico de la montaña. La hipótesis de Deyà es que debía tratarse de un complejo de santuarios vinculados. Una idea que viene reforzada por el hecho de que en el valle de la finca de Son Torrella no hay constancia de ningún yacimiento talayótico. Por lo que es posible que los pobladores de aquel momento de Almallutx considerasen desde el principio que la cima del Puig Major debía considerarse una zona sagrada. El santuario sobre la cima del Puig Major, que sería el yacimiento prehistórico más alto de Balears, ya no existe porque se dinamitó en 1957, «cuando se hizo la base de los radares que instalaron los militares», concluye el arqueólogo.

