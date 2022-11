Me disponía a empezar con el chiste malo de que a esta World Travel Market londinense contra la promoción turística de Mallorca solo le ha faltado un brote de covid, pero es que los isleños asistentes a la feria han sufrido un brote de covid. Entre los problemas reales, el cambio climático es demasiado serio para dejarlo en manos de los ecologistas, que siempre flojearon en matemáticas. Con el carril VAO quieren demostrar que un vehículo con dos pasajeros contamina menos que si solo lleva a uno. Olvidan el detalle de que depende del coche.

Un ecologista o un político no lo entenderán, pero nuestros lectores captarán fácilmente que un todoterreno, un SUV, un vehículo de lujo o un deportivo emiten del orden de 2.500 kilos de dióxido de carbono por año, frente a los 1.400 de un utilitario. Estas cifras anulan la grandilocuencia de los Vehículos de Alta Ocupación, para volver al clásico castigo a los pobres en beneficio de los ricos. El coche pequeño contamina la mitad que el grande, pero no tiene derecho a VAO. Y conste que no hablo por mí, siempre encuentro a alguien que me acompañe en mis dos Porsches Carrera, por otra parte el modelo que más he visto florecer esta temporada en las carreteras mallorquinas.

Los atascos son para todos los públicos, pero el conductor que se dirige en utilitario a trabajar para pagar los sueldos de los autores del VAO, será adelantado por los turistas en coche de alquiler de lujo, o en minibuses a medio llenar que queman más combustible, o en autocares de consumo estratosférico. En Mallorca todavía hay clases, y Podemos ha llegado para recordarle a cuál pertenece usted. El carril de lujo también mejorará el negocio de los taxis, que con un pasajero no deberían tener permitido el VAO. Se premia el servicio ejemplar que el sector ha dispensado este verano a a los palmesanos. Es posible que Iván Sevillano pueda citar a algún taxista que vote a su partido. Y si son más ecologistas que nadie, ¿por qué no permiten bicicletas en el VAO?

Gabriel Fiol Gomila se jubila de presidente de la sala contenciosa del Tribunal Superior con una sentencia en favor de la decencia científica y de la ciudadanía de Balears. Establece categórico que «ha quedat acreditat que hi va haver un procés de comercialització, entès aquest com la venda de l’àcid 2-hidroxioleic (Minerval) que es lliurava previ pagament del preu que indicava el Sr. Escribá».

La sentencia, que confirma íntegramente una multa de 600 mil euros por «una falta muy grave en materia de medicamentos» y condena en costas, no solo destapa la torpeza verbal de la consellera de Sanidad, sino un detalle revelador del valioso informe que sustenta la sanción. El autor de «la venta» del Minerval «no dudó en continuar entregando el medicamento de forma ajena a los procedimientos legales que le hubieran otorgado una cobertura legal». Desde la discrepancia habitual con el magistrado ahora jubilado, pone un feliz broche porque defender la legalidad no es tan sencillo en Mallorca. De hecho, la UIB sigue sin darse por enterada, aunque sí por enterrada.

El menorquín Camus respondió por anticipado al secuestrador Barrionuevo que «decretar la legitimidad del asesinato equivale a un suicidio colectivo». Al regreso de Londres a la isla donde la riqueza crea pobreza, me topo con la imagen que hoy nos ilustra. La sostenibilidad indiscutible de los productos comercializados en Mallorca alcanza en Son Sant Joan al vodka Grey Goose, mi favorito, que constituye sin duda otro ejemplo más por si hiciere falta del compromiso de la isla con el respeto medioambiental.

El PSOE no solo vende su sede a un alemán, sino que considera que un alemán que compra la sede del PSOE es superior a un mallorquín sin dinero suficiente. En cambio, seguimos esperando a que Silvia Cano se pronuncie sobre la inhibición socialista tras el asesinato de la rumana Lucia Patrascu que podría haber evitado la Guardia Civil, aunque la portavoz alegará que la víctima era demasiado pobre y de la nacionalidad equivocada.

Reflexión dominical premiada: «Según sus colegas, el Nobel de Literatura a Annie Ernaux es más impropio que si le hubieran concedido el de Física».