Un grupo de voluntarios de la plataforma a favor de los cruceros, junto a un grupo de tripulantes de un crucero de la naviera Seabourn, llegado esta mañana a Palma, han realizado una limpieza de la playa de Can Pere Antoni. El objetivo de esta iniciativa, según su portavoz, es la apuesta de las compañías de cruceros de realizar políticas de conciliación con el destino, en este caso Palma, así como contribuir a la limpieza y mantenimiento de su paisaje natural.

Entre los voluntarios que han recorrido la playa, recogiendo la basura e introduciéndola en las bolsas, había una docena de tripulantess del propio crucero, que han realizado este trabajo de forma altruista. También han participado en la limpieza algunos integrantes de la asociación de guías turísticos, que también apuestan por la continuidad de la llegada de cruceros a Mallorca.

Alex Fraile, portavoz de la plataforma a favor de la llegada de cruceros, incidió en las inversiones medioambientales que están realizando las navieras para reducir la contaminación. Insistió en que estas compañías está muy pendientes de realizar acciones para mantener el paisaje de los destinos donde amarran sus cruceros, porque son los primeros interesados en que se mantenga la belleza de la bahía de Palma.

La portavoz criticó que este años Mallorca ha sufrido récord de pasajeros en el aeropuerto y de turistas en los hoteles, una situación que no se ha criticado. Sí en cambio, a su juicio, se critica con dureza la llegada de los cruceros al puerto, cuando lo que representa es un turismo de calidad, con unos clientes con un alto nivel económico que tienen la capacidad de gastar dinero en la isla.

Toda la basura que se recogerá durante toda la jornada, que no es mucha porque la playa estaba relativamente limpia, se depositará en unos contenedores facilitados también por una empresa naviera. La portavoz de esta plataforma señaló que el primer interesado en que el contorno de la isla esté limpio es la propia naviera, y reiteró la apuesta que han realizado la mayoría de las empresas de cruceros para limitar la contaminación que desprenden sus embarcaciones.