TikTok es la red social que más rápidamente está creciendo en los últimos años. El número de usuarios crece exponencialmente día a día, y las personas mayores también empiezan a desembarcar en TikTok para transmitir una visión positiva del envejecimiento. Son los grandfluencers.

Así lo explica la psicóloga Marta Estrades en el capítulo que ha dedicado a analizar esta cuestión en el Anuari de l’Envelliment 2022.

En su capítulo, Estrades muestra que usar esta red puede tener beneficios para la gente mayor, como «la disminución del sentimiento de soledad, fomentar un envejecimiento positivo, apoyarse, desmontar estereotipos negativos o disminuir la brecha generacional entre jóvenes y gente mayor». Todo ello puede suponer «más bienestar, mejor salud funcional y más longevidad».

Eso sí, la autora señala que TikTok, se tiene que saber gestionar y tener en cuenta posibles efectos colaterales. Por ejemplo, Estrades advierte de que, los algoritmos de recomendación que utiliza TikTok y los fines lucrativos de la red pueden derivar en edadismo, al mostrar únicamente modelos de un envejecimiento «ideal». Por eso, aunque sea adecuado mostrar que se puede envejecer de forma positiva «es importante que se visibilicen otros usuarios que conciencien sobre el edadismo y muestren diferentes las realidades de la vejez, como hacen algunos tiktokers mayores que usan la red para contar, con humor, como viven con Alzheimer, con pérdidas de motricidad fina o de visión, con fatiga...

La psicóloga y miembro del grupo GIFES cree que se tendrían que tener en cuenta las adicciones y dependencias que pueden crear las redes también en este grupo de edad y por eso cree importante que se investigue más sobre esta cuestión.

En este capítulo, se mencionan varios perfiles de personas mayores que acumulan miles o incluso millones de seguidores, como The Old Gays, Our Filipina Grandma, Retirement House, LuoGupo o la española Rosa (@conbuenhumor).

En Balears, Tomeu Català, presidente de Projecte Home, y Joan Bibiloni se han asomado a Tik Tok con motivo de la presentación del Anuari, pero el tiktoker senior estrella del archipiélago es Carlos Maxi Bárcena, profesor y fundador de la academia Bárcena Formación, que a sus 73 años acumula más de 250.000 seguidores de TikTok en todo el mundo con su perfil Aprende Mates. «Las redes sociales no tienen edad», asegura.