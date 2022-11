La defensa de Pablo Escribá adelanta que recurrirá la sentencia que le impone una multa de 600.000 euros

La defensa del catedrático de Biología Molecular de la UIB Pablo Escribá ha adelantado que recurrirá en casación al Supremo la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJB que ha desestimado su recurso contra la sanción de 600.000 euros por vender un fármaco en fase de experimentación y que, por tanto, aún no había sido aprobado por la Agencia Española del Medicamento.

El letrado que ha llevado este contencioso administrativo, Francesc Fiol, aseguró que «se va a recurrir» declinando hacer una valoración de la sentencia desvelada ayer por este diario ya que, alegó, «lo que tenga que decir ya lo diré en el recurso de casación».

«Recurriremos la sentencia porque no estamos de acuerdo con ella por motivos técnicos y jurídicos», concluyó.

Por su parte, la Universitat de les Illes Balears (UIB) donde este catedrático procedió a la venta irregular de un fármaco aún no aprobado contra los letales tumores cerebrales, declinó hacer una valoración del fallo judicial alegando que al contrario que en la fase penal de este proceso, en la que la UIBsí se personó como acusación particular, en este proceso administrativo no existía ninguna participación del centro de educación superior.

Sí revelaron fuentes oficiales universitarias que el catedrático habría pedido hace un par de cursos reducir su jornada laboral para gozar de una dedicación parcial que le permitiera dedicar más tiempo a su nueva empresa Laminar Pharma, heredera de la compañía bajo la cual se gestó todo este asunto de la venta del fármaco no autorizado, Lipopharma.

Proyecto pagado por el Govern

Este dedicación parcial le permitiría dar dos asignaturas de un máster de Biotecnología Aplicada así como dirigir tesis para doctorados en Biotecnología Biomédica y Evolutiva.

Desde la UIB estimaron que esta «falta administrativa» no tenía por qué influir en su trabajo como catedrático y revelaron asimismo que Escribá tendría en estos momentos dos proyectos de investigación en marcha, uno con financiación externa de la UE y el otro sufragado por el Govern.