La Asociación de Empresas Náuticas de Baleares (Aenib) ha criticado este miércoles la falta de diálogo con el sector ante el inicio de las obras de remodelación del Paseo Marítimo de Palma, un anuncio que, según ha dicho, "se ha llevado a cabo sin ningún tipo de consulta previa".

En una nota de prensa, la Asociación ha asegurado que el anuncio de las obras "ha causado revuelo en la náutica balear", dado que no se ha consultado con las empresas que operan en la zona, ni con los puertos, ni con las empresas de restauración.

El gerente de la Escuela del Mar y miembro de la Junta Directiva de Aenib, Carlos Petisco, ha censurado que se trata de una decisión "unilateral y anunciada de la noche a la mañana sin ningún tipo de diálogo", la cual "va a acarrear graves problemas de aparcamiento, en primer lugar a los muchos trabajadores y clientes de las empresas de la zona, y de forma indirecta va a afectar de lleno a muchas otras empresas y profesionales del sector náutico".

"El Ayuntamiento de Palma sostiene que, para paliar la desaparición repentina de 1.000 plazas de aparcamiento, hay cinco parkings públicos que podrán asumir toda esta carga, pero nosotros no sabemos dónde están. Que sepamos, solo están relativamente cerca el de Marquès de la Sènia y, aún más lejos y siempre lleno, el del Parc de la Mar", ha criticado.

Petisco ha aclarado que Aenib no se opone al futuro peatonal del Paseo Marítimo, puesto que "será positivo y que además va en línea con la tendencia actual y de futuro en las ciudades". No obstante, ha considerado que "no se puede hacer de una manera tan unilateral, repentina y sin ofrecer alternativas a los afectados". "Hay que dar tiempo a las empresas para que gestionemos el cambio y, sobre todo, crear parkings alternativos para que la zona no se convierta en un caos", ha concluido.