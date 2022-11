La ministra Maroto deja plantada a la feria

Londres no defrauda e inaugura su gran feria de turismo, la primera que antecede a la de Madrid y Berlín, entre lluvia y cielo gris. Por mucho que diga la presidenta Francina Armengol que Baleares es más «que verano, sol y playa», los británicos no lo dejarán de buscar en sus vacaciones en las islas. Lo que sí defraudó a la delegación balear fue que la ministra Reyes Maroto al final no acudió a la World Travel Market (WTM). En las previsiones informativas mañaneras de ayer del Govern todavía no se había caído de la agenda la titular de Industria, Comercio y Turismo. Maroto cambió su cita con la industria turística en la capital británica por la inauguración en Valencia del Congreso Nacional Industria Conectada. Pesó más, pues, la industria ‘de verdad’. En su lugar compareció en la WTM Fernando Valdés, el secretario de Estado de Turismo.

Medio millón Lo que Més llama a ahorrar en promoción en una gran feria La decepción de no encontrarse con la ministra Maroto en los pasillos de ExCel, el recinto ferial londinense, la verdad que fue peccata minuta para Armengol y el resto de la delegación de Baleares después de encontrarse con el comunicado con el que su socio Més recibió ayer el primer día de la WTM: Lluís Apesteguia, conocedor de las ferias por su paso por la conselleria de Turismo con Bel Busquets de titular, reclamando que el Ejecutivo autonómico suprima la promoción turística, especialmente la de las grandes citas como la de Londres. En esta caso, el ahorro hubiera ascendido a 550.000 euros, que incluyen el espacio para el estand en el recinto, su montaje, los desplazamientos, envío de material y dietas, detallan fuentes de la Conselleria. Bien mirado, si son los consells insulares los que aglutinan las competencias turísticas ellos deberían sufragar esos gastos, si es que las pretensiones de los ecosoberanistas no alcanzan a todo tipo de promoción por parte de cualquier organismo del archipiélago. Complicidades con los presidentes Puig, Torres y hasta con Vicent Marí Los pasillos de la WTM en esta edición sí que recuerdan a los de antaño antes de la pandemia. Hay más de 3.000 expositores y no falta el folklore de los destinos ni el de los representantes institucionales. El presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, destaca sobremanera por el séquito que le rodea. Con él no se cruzó Armengol que sí tuvo encuentros amistosos con sus compañeros de filas socialistas, como el presidente valenciano, Ximo Puig, y el canario, Ángel Víctor Torres (el estand del archipiélago atlántico colinda con el balear). Sin embargo, hasta se vio a la presidenta Armengol cómplice con el presidente insular de Eivissa, el popular Vicent Marí. Como recordó Fernando Valdés, la puesta en marcha del parador de la capital pitiüsa no la está poniendo fácil el PP y pidió a Marí que les «ayude a cumplir con el calendario» para sacarlo adelante. Prohens va por la tarde a ver la iglesia de Calvià que se ‘apropian’ los de Andratx Mientras tanto la presidenta del PP balear, Marga Prohens, también está de promoción en Londres, pero eligió ayer ir a la presentación de la alcaldesa de Andratx, la popular Estefanía Gonzalvo, que mostró la nueva marca y web Visit Andratx. Fue por la tarde, así no se mezclaban socialistas con populares en el estand balear. Una tuitera clamó al cielo porque «como los de Andratx no tienen decenas de lugares idílicos para elegir en su pueblo están usando la imagen de la iglesia de Calvià, el pueblo de al lado, para promocionarse. No dan una», añade, mostrando un vídeo del ‘sacrilegio’ en Londres. Mientras tanto, el alcalde calvianer, Alfonso Rodríguez Badal, mantenía reuniones de altura, como con Expedia, además de promocionar la localidad como destino de turismo deportivo. Serra se reúne con el CEO de Destinia, Amuda Goueli: «Las búsquedas no paran» Cual hormiguitas y sin pausa, los representantes del Consell de Mallorca tienen una agenda repleta de reuniones con empresas y medios. Ayer la presidenta Catalina Cladera y el conseller Andreu Serra departían con el consejero delegado de Destinia, Amuda Goueli. El empresario egipcio afincado en España que cofundó la agencia online de viajes es «muy optimista a nivel de búsquedas porque están creciendo para el año que viene y no pararon en septiembre». Baleares y Canarias son las que «están disparadas desde Inglaterra, Francia y Alemania». También Destinia crece en EE UU. El dolor de Pepe Hidalgo Un euro por la venta de Halcón a Simón Pedro Al final igual es un clásico que Globalia, o sea la familia Hidalgo, sea la comidilla en la WTM. Si hace tres años la compra de Air Europa por parte de Iberia fue la sensación, ya se sabe que la crisis la paralizó, ayer El Confidencial daba cuenta de que Pepe Hidalgo ha ingresado solo un euro por la venta de Halcón Viajes a la familia Barceló. Un precio simbólico que le duele al salmantino y seguro que se comentó en el tradicional cóctel de ayer por la tarde celebrado en la Embajada de España en Londres, con José Pascual Marco de anfitrión.