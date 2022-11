10:01

Cuenta un incidente con un agente: "Un policía me pidió el bolso para revisarlo y cuando me negué me dijo que si no me metería algo dentro". Asegura que el policía le pidió quedar más tarde. Dice que no sabe si algún funcionario exigió dinero al dueño del negocio a cambio de no recibir inspecciones. Añade que posteriormente trabajó en otro local, en Pacha, donde no hubo ni una inspección: "Nunca vino nadie ahí".