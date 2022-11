Mallorca necesita un «Reservado el derecho de admisión»

Desde la terraza del Hotel Riu, plaza de España y la Gran Vía se extienden como una alfombra a los pies de Zárate. Se siente un intruso, rodeado de turistas extranjeros que fotografían las vistas y pijos que Dios sabe cuánto se gastarán en comer en el restaurante». Así empieza el capítulo 55 de Las madres de Carmen Mola, el libro más vendido ahora mismo. El introito demuestra dos cosas, que el apellido mallorquín Riu ha coronado la cúspide literaria y que su cadena tiene hoteles caros.

Sin embargo, Joan Trian Riu declara ahora mismo en calidad de consejero directivo de Riu Hotels que «como mallorquín, quiero ser un destino para todos los públicos». Como madrileño, la cosa cambia, porque la novela continúa relatando que en el Hotel del hijo de Carmen Riu, «por el precio del tercio que se calienta en su mano se habría tomado cuatro en su barrio». El hotelero critica que «los medios de comunicación», siempre a mano como culpables, pongan el énfasis en el «lujo» en Mallorca. En Madrid, en cambio, la cita novelesca en el Hotel Riu se debe a que la convocante «ha debido heredar las costumbres elitistas de su tío».

Agradezco a Joan Trian que sea el primer hotelero mallorquín que plantee un asunto digno de debate, pero sorprende que abrace a la élite en Madrid y condene al rebaño a Mallorca. Es una disociación extraña, máxime cuando en la Meseta sobra espacio para acoger a las masas turísticas. Desde esta concepción solidaria, el hotelero añade que «no veo por qué la gente con menos recursos no puede venir a Mallorca». ¿Quizás porque la «gente con menos recursos» tampoco puede comprarse un Mercedes?

Pero no incurramos en la demagogia siempre al acecho. Aceptemos que Mallorca ha de ser para todo el mundo a precios de saldo, y solo inaccesible para sus nativos. Lo que molesta es la discriminación, que se niegue a «la gente con menos recursos» el hotel de Riu en la capital, porque en Las madres madrileña leemos que «el taxi me habría salido más barato que esta cerveza» en el bar del establecimiento citado.

Si Joan Trian hablara como hotelero, establecería un blindaje contra quienes no lo somos. Al rebajarse a emitir su dictamen «como mallorquín», invita a debatir en igualdad de armas. Y un empresario reconocerá que el mejor discurso lo ofrecen los números. He buscado para el puente de Todos Muertos un hotel de Riu en la Playa de Palma, y lo he obtenido por 80 euros, en los márgenes de un destino «para todos los públicos».

A continuación, la impresionante expansión internacional de Riu nos permite comparar con los precios de la cadena en Jamaica, que también era una isla la última vez que consultamos un mapa, y por lo tanto debe ser accesible para «la gente con menos recursos». El Hotel Riu Palace Jamaica ofrece una habitación a 365 euros la noche, Riu Montego Bay se conforma con 340 euros. Cuatro veces más, me lo pensaré para mis vacaciones anuales en el Caribe.

Lo que no quieras para Jamaica, no lo quieras para Mallorca. En una semana con cinco cruceros diarios, solo podemos ovacionar a Joan Trian Riu, cuando tiene el coraje inédito en su gremio de consignar que «el turismo no puede hacer que los habitantes estemos incómodos ni en invierno ni en verano». Atendiendo a esta exigencia del hotelero, la isla necesita con urgencia un «Reservado el derecho de admisión». Si le parece, y tomando a Jamaica como modelo aspiracional, podemos pactar un precio medio de la habitación de hotel mallorquín a 350 euros. Siempre suyo.

Ya sé que ustedes han llegado hasta aquí atraídos por la inevitable crítica literaria de Las madres. Con el precedente de haberles advertido de que ni el Premio Planeta se merecía un producto de la calidad ínfima de La bestia, les avalo ahora la última criatura del trío Carmen Mola como una excelente novela en la estela de la monumental teleserie británica Line of Duty, doble recomendación para Navidades. Con independencia de sus recursos económicos.

Reflexión dominical autoodiosa: «Mallorca siempre se lleva la peor parte».