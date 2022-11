Condenan a Ryanair por no indemnizar a un pasajero por un retraso de casi cinco horas porque al final no tomó el vuelo Palma-Milán La aerolínea comunicó el retraso a escasos minutos de la hora de despegue y el pasajero decidió no viajar porque ya no llegaba a la reunión de trabajo a la que tenía que asistir