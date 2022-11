Carmen Planas, la presidenta de la Caeb, se muestra en contra de que en Balears se limite el acceso a la vivienda a las personas no residentes en las islas. Esta posición en contra la anunció ayer en un coloquio en el que se analizó la situación del sector inmobiliario y de la construcción en Balears. Planas considera que este tipo de medidas drásticas sobre la vivienda se traducen después en una falta de inversión y perjudican al sector.

El negocio inmobiliario supone un 20% del PIB y se sitúa detrás del sector turístico. Planas recordó que el problema de la vivienda se viene sufriendo desde hace años en las islas. El problema, a su juicio, se debe a que hay más demanda que oferta de vivienda. «Es un problema de difícil solución que requiere de medidas de calado, no improvisadas, porque el sector inmobiliario de estas islas sigue siendo muy atractivo para los no residentes, tanto nacionales como extranjeros, que ven oportunidades tanto de negocio, como de segundas o primeras residencias». En este sentido, la representante empresarial insistió en que «limitar la compra de viviendas a no residentes, o gente que lleva menos de cinco años viviendo aquí, un debate abierto esta semana en el Parlament, no ataja el problema de nuestro mercado inmobiliario. Las soluciones son otras y deben ser consensuadas entre el Govern y el resto de los actores implicados».

La representante de la asociación de constructores, Sandra Verger, coincidió con Planas. «Es una propuesta inviable que va en contra de los principios básicos de la UE de libre circulación de personas y capital, y no soluciona el problema de vivienda en Balears». A su juicio, la solución pasa por construir vivienda asequible en suelo ya urbano, pendiente de revisión, así como aumentar las alturas de los edificios.