Cerca de 300 mujeres participaron entre el jueves y el viernes en el Congreso de Emprendedoras, organizado por la Cámara de Comercio y el Govern, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca. Durante las dos jornadas 44 mujeres del programa Dona Impuls expusieron sus productos y negocios, hubo 216 reuniones en formato one to one y siete instituciones también presentaron sus servicios.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, entregó los diplomas a las participantes.