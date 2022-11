El nuevo carril VAO de la autopista del aeropuerto a Palma estrenado esta semana ha provocado multitud de reacciones en las redes sociales. Una de las que ha generado más controversia ha sido la de Xisca Mora, vicepresidenta de El Pi, alcaldesa de Porreres y portavoz de este partido en el Consell de Mallorca.

En la publicación, Mora pretendía criticar la puesta en marcha del carril bus-VAO y el supuesto caos circulatorio en su primer día de funcionamiento, que El Pi también había criticado. No obstante, su portavoz en el Consell lo hizo con trampa, hecho que no ha pasado desapercibido para los tuiteros.

Junto a su tuit crítico con el nuevo carril bus-VAO, Xisca Mora subió una foto de un atasco en Barcelona. Concretamente, se trata de una imagen publicada en La Vanguardia el pasado 18 de septiembre de 2020 en una noticia en la que se informaba de la puesta en funcionamiento del carril bus-VAO de la C-31, entre Montgat y Barcelona, como puede comprobarse fácilmente con el servicio de Google Lens.

Crònica d'un dia qualsevol:

1-A les 9.30h comissió a Palau Reial

2-A les 7.45h sortida de Ses Salines

3-A les 8.20h arrib alçada s'Aranjassa. Coa immensa! 4-Marxa 1a-2a-1a fins a Palau de Congressos

5-Arrib al centre de Palma a les 9.25h amb el motor ben calentet i jo dels nirvis pic.twitter.com/2mIet7z5ID — Xisca Mora (@XiscaMora_) 3 de noviembre de 2022

Muchos tuiteros ya habían advertido de la manipulación porque en la parte superior derecha de la imagen se ve parte de un cartel indicativo en el que se intuye la palabra “Bada” (Badalona). Además, en el centro de la fotografía, en medio del atasco, se ve claramente un coche de los Mossos d’Esquadra.

Al ser descubierta, Mora restó importancia al engaño: “Entenderás que la foto no la he hecho yo, ya que conducía. La he cogido de un medio de comunicación de la isla [en realidad es de La Vanguardia] en una publicación de esta mañana”, respondió en un mensaje que le cuestionaba “¿des de cuando hay coches de los Mossos d’Esquadra circulando por las carreteras mallorquinas?”.

Entendràs que la foto no l'he feta jo, ja que conduïa. L'he agafada d'un mitjà de comunicació de l'illa, en una publicació d'avui matí. — Xisca Mora (@XiscaMora_) 3 de noviembre de 2022

El Consell de Mallorca admitió que el primer día de funcionamiento del carril bus-VAO de la autopista del aeropuerto a Palma este miércoles se produjeron atascos en los últimos 350 metros. Además, se produjo un accidente de tráfico que provocó atascos.