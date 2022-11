Llorenç Galmés, portavoz del PP en el Consell de Mallorca, ha reclamado hoy la eliminación "inmediata" del carril bus-Vao tras comprobar que la medida impuesta por el Pacto de izquierdas en la institución insular ha sido un "fracaso" mientras "no ofrezcan alternativas de transporte viables a los usuarios de esta vía”.

“La mayoría de los conductores que van a Palma se desplazan en coche privado por necesidad, no por capricho. Si no hay otra alternativa, si no existe un transporte público efectivo que te permita llegar a tiempo, no te queda más remedio que coger el coche”, ha asegurado Galmés.

El popular ha criticado que esta medida es una "grave decisión" de la izquierda que "no ha hecho más que empeorar el caos circulatorio que ya existía en esta vía con más atascos y malestar e indignación entre los usuarios". “Llegar a Palma se ha convertido en una odisea. El tiempo de espera en las horas punta se ha multiplicado. Para recorrer cuatro kilómetros tardas más de quince minutos cuando antes lo hacías en cinco”, ha añadido.

Galmés ha comprobado hoy el funcionamiento del carril acompañado del conseller Mauricio Rovira y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste. Además. “Ya tiene efectos colaterales en otras carreteras, como por ejemplo en la de Manacor, con mucho más atasco de lo habitual. La gente se desvía para buscar circuitos alternativos y comienza a colapsar las otras vías”, ha asegurado el líder del PP en el Consell.

El popular tiró de ironía para criticar la política de movilidad del Consell: "Estamos ante un nuevo éxito de la movilidad inmóvil de la izquierda y la presidenta Cladera". En este sentido, Galmés se ha comprometido a retirar el carri Bus-Vao si el PP gana las próximas elecciones "mientras no haya alternativas de transporte público viables ”. Indicó que será una de las primeras medidas que adoptaremos si llegamos al gobierno insular en 2023 junto con la limitación de velocidad a 80 km la hora en la Vía de Cintura".