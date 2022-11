El número 2 del grupo Cursach, Bartolomé Sbert, alardeó ante un empresario rival de sus contactos políticos para impedir que organizara fiestas y le arrebatara clientes. «No te preocupes, que el Ayuntamiento no te va a dar la licencia, hablaré con el alcalde, que lo conozco perfectamente», señaló Sbert a su interlocutor, en una conversación que acabó en los tribunales hace una década con una querella por amenazas. El caso quedó entonces archivado pero fue rescatado durante la investigación del caso Cursach y salió a relucir hoy en el juicio. El abogado de los denunciantes explicó que se vieron obligados a suspender un evento, perdieron 120.000 euros y la empresa tuvo que cerrar, supuestamente por las maniobras de Sbert.

En su declaración como testigo, el letrado explicó que representó a Eventos Club 25, dedicada entonces a la organización de fiestas al aire libre en diversos recintos de Mallorca que suponían una competencia directa para los locales de Cursach. A cuenta de un evento que pretendían celebrar en 2012, Sbert acabó anunciado a un alto cargo de Eventos Club 25 que él mismo se encargaría de que no consiguieran las permisos necesarios. «Si me pongo a pelear por eso, no te preocupes que no lo puedes hacer. No te preocupes, que el Ayuntamiento no te va a dar licencia. Ya me encargaré de hablar con el alcalde, que lo conozco perfectamente», dijo Sbert, sin especificar a qué dirigente se refería, según la grabación que consta en el sumario del caso Cursach.

El abogado recordó hoy en el juicio que Eventos Club 25 tuvo que suspender una de estas fiestas al no obtener la autorización pertinente y perdió 120.000 euros y abocó a la sociedad al cierre. El testigo explicó que presentaron una denuncia contra Sbert por amenazas, en la que aportaron la grabación de la conversación. El Grupo Cursach salió entonces al paso de estas acusaciones y en un comunicado afirmó que Sbert solo «recordaba» a su interlocutor «que debe cumplir la ley y no hacer fiestas ilegales y que, en caso contrario, le denunciaría al Ayuntamiento de Llucmajor». El juzgado de instrucción de Palma que estudio la querella no encontró indicios de delitos y archivó el caso.

El letrado explicó que años después compareció de nuevo en los juzgados para informar al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán de la existencia de la denuncia y la grabación. Los investigadores rescataron esta causa y la incorporaron a las pesquisas del caso Cursach.

El episodio acabó incluso plasmado en el escrito de acusación de la Fiscalía como muestra de la sensación de «total impunidad» del Grupo Cursach por su «connivencia con la Policía Local». Sin embargo, este apartado fue tachado por el ministerio público cuando remodeló su escrito a dos semanas del inicio del juicio.

En la sesión del jueves declaró también una antigua empleada de un bar supuestamente acosado por agentes de la Patrulla Verde. La mujer explicó que varios policías solían acudir al negocio de paisano «para hacer inspecciones». La testigo ratificó que en la instrucción identificó en fotografías a dos de los agentes acusados, ya que recordaba a uno de ellos por un comentario que le hizo sobre su escote. A preguntas de las defensas, señaló que tras su declaración judicial ante Penalva y Subirán se mostró en desacuerdo con la transcripción de su declaración y pidió que no pusieran palabras en su boca que no había dicho.

La Fiscalía y el resto de partes renunciaron a los otros dos testigos previstos para hoy. Uno de ellos aportó un parte médico para justificar que no está en condiciones de ser interrogado.

Una huelga impide retransmitir el juicio

La sesión del jueves del juicio del caso Cursach no pudo ser retransmitida por internet a través de la señal institucional debido a la huelga convocada por los trabajadores de la empresa contratada por el ministerio de Justicia para dar este servicio. Los periodistas, que no pueden acceder a la sala donde se celebra la vista, no pudieron así seguir en directo el desarrollo del juicio. El gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ofreció un resumen de las declaraciones de los testigos a través de WhatsApp.