A preguntas de las defensas, la testigo reconoce que hace dos años le llamó el ya ex fiscal Miguel Ángel Subirán. Ella le dijo que no tenía nada que ver en el asunto. "Le colgué el teléfono. No hablé. No me quiero meter en problemas”, ha afirmado. La mujer ha añadido que bloqueó el número de teléfono de Subirán para evitar que volviera a contactar con ella.