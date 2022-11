Norberto Alcover: «Si no tuviera presente la existencia de Dios, seguro que viviría de otra manera»

El jesuita mallorquín Norberto Alcover, periodista y colaborador de este periódico, presenta mañana jueves en Son Bono de Gènova, su último libro, La zarza siempre ardiente, que ha editado Monte Carmelo Ediciones.

Éste es sin duda su libro más íntimo, o al menos es el texto en el que Norberto Alcover ha vertido sus vivencias personales y religiosas de forma más clara. Ya en el título podemos intuir que su relación con Dios estará muy presente, pues esa metáfora de la zarza ardiente es para el autor «Dios mismo, pues ya desde Moisés, Dios es una zarza que no deja de arder».

Preguntado cómo se conecta uno con esa zarza, Norberto respondió: «No es fácil, al contrario, es algo muy complejo, y eso intento explicar en el texto, pues a través de mi experiencia, la que cuento con cierta dosis de frescura y espontaneidad, cada lector puede intuir la manera que tiene de acercarse a esta zarza, a Dios en definitiva. Todos podemos hacerlo, debemos encontrar la manera».

Ya desde la infancia, a través de su familia, que residía en Palma y tenía casa en Valldemossa, Norberto vivió una vida como creyente, aunque fue en la adolescencia, durante unos ejercicios espirituales en Son Bono, cuando decidió que su camino no sería el de la abogacía y la diplomacia, sino el de pertenecer a la Compañía de Jesús.

«Mi madre era una persona de una religiosidad profunda, con ella fui aprendiendo las oraciones clásicas de tal manera que mi mundo familiar, sin ser nunca exagerado, siempre tenía a Dios muy presente, mejor dicho: Dios estaba presente en mi casa. Pero curiosamente fue a los trece años, cuando vi claro que quería ser jesuita, sin pensar que eso conllevaba el hecho de ser sacerdote», comentó.

En el libro aparecen muchas historias personales, «quizás solamente un diez o un veinte por ciento de las que podrían salir», añadió Alcover. Y muchas de ellas tienen a otras personas coprotagonistas, pues son muy importantes los apartados en los que el autor explica su relación con personajes de la cultura y la religión. «Gracias a Dios y a la Compañía de Jesús he tenido una vida privilegiada, empezando por la formación, que fue excelente en muchos campos de la cultura; incluso estudié cine en Italia, estudié con Foucault en París... además he podido viajar por todo el mundo, lo que me ha permitido encontrarme con personas que me han aportado, que me han hecho como soy».

En esos viajes, en esas ciudades en las que ha residido, Norberto afirmó que siempre ha encontrado a Dios: «Dios siempre ha viajado conmigo, ha estado siempre presente en todas mis actividades, que han sido muchas y variadas. Yo he hecho una opción por Dios, después vendrán las otras como el deberme a la Compañía de Jesús o el de ayudar a los demás».

A la pregunta de «¿y si Dios no existiera?» el sacerdote respondió con contundencia: «No viviría igual, ni mucho menos. Me permitiría cosas que ahora no me permito; he hecho votos de pobreza y mi manera de vivir es muy austera y si no tuviera presente la existencia y la presencia de Dios, seguro que viviría de otra manera».

Estructura del libro

El volumen está estructurado en veinte capítulos más uno final a modo de conclusión. En cada uno de ellos encontramos el mismo formato, primero lo que el autor define como Invocación, en el que se acerca a Dios desde su calidad de hombre. Luego viene la parte titulada Historia personal, en la que aparecen, no de forma cronológica, sus recuerdos, como si de unas memorias se tratara. Finalmente, en el apartado Oración, Norberto se dirige directamente a Dios para pedirle o agradecerle el hecho de existir. «Empecé redactando la parte central, la que me tiene a mí como elemento clave, y a partir de esos escritos fui dándole forma al libro y redactando las otras dos», detalló.

El volumen está dedicado a «dos amigos del alma» que conoció en Valencia, durante su estancia de nueve años en esa ciudad: «Eran los años ochenta. Con ellos se forjó una enorme amistad que ha durado hasta hace dos años, cuando fueron víctimas de la pandemia. Su muerte por covid fue un golpe tremendo y de forma espontánea pensé que les debía la dedicatoria».

No podemos obviar el prólogo que ha escrito Teodor Suau, un texto que para el autor da un enorme valor añadido al libro. Escribe el canónigo de Felanitx: «Noberto expone su historia y exponer significa etimológicamente extraer de lo escondido para conocimiento de los demás».

Sobre ese texto de Suau, Norberto Alcover dijo con una cierta sonrisa: «Para los de la editorial, ese prólogo es mejor que el libro. Debo agradecer al amigo Teodor que haya querido aportar todo su saber y su poesía a unas páginas escritas desde la sinceridad conmigo mismo».