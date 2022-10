El Club Diario de Mallorca acoge el próximo 15 de noviembre a las 18:00 horas el Foro Innovación 22’ Mueres Tech. Patrocinado por CaixaBanch, este espacio de encuentro presenta distintos liderazgos protagonizados por mujeres en el entorno tecnológico. Participarán en el evento Patricia Núñez, directora de Producto y Operaciones de Lenovo Iberia; Rosa Díaz, directora del Observatorio Nacional de Teconología y Sociedad; Patricia Úrbez, directora general de Sector Público en Fujitsu España; Dolores Ordóñez, vicepresidenta de Turistec y directora de Anysolution; Patricia Rosselló, CEO de Roibos; Palmira Muñoz, directora Tecnología en H+K Strategies España; María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank, y Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca.

Comenzamos con Patricia Núñez esta ronda de entrevistas con algunas de las ponentes para conocer su experiencia durante su formación y entrada en el mercado laboral.

¿Se hace lo suficiente para despertar las vocaciones femeninas en tecnología y ciencia?

Desde hace unos años se está trabajando en esa línea y sobre todo se visibiliza mucho más el papel de la mujer en cargos directivos de estos sectores y cómo impacta de forma positiva en el negocio. Son varias las iniciativas que han surgido y que están impulsando el cambio alrededor de las vocaciones femeninas. Lo que no quiere decir que no haya que seguir trabajando en este sentido.

¿Cuál fue su experiencia como estudiante?

Cuando estudiaba la vocación no me llegó por ningún referente. Siempre quise ser piloto de aviones o ingeniero. Estudié bachillerato tecnológico porque los números y las ciencias siempre fueron lo que me gustó. Lo tenía muy claro la verdad. Cuando fui más mayor ya decidí que piloto no iba ser, y no me arrepiento de mi decisión, aunque sigo pensando que hubiera sido interesante, y estudié Ingeniería de Telecomunicaciones. Y eso que era algo no habitual en mi casa, pues todos se dedicaban al mundo de las letras.

En términos de igualdad, ¿Qué ambiente encontró en las aulas universitarias?

Cuando llegué a la universidad, me sorprendió mucho que había bastantes mujeres, al contrario que ocurre en otras ingenierías. En mi promoción de Teleco estaba mucho más igualado. Como anécdota, cuando yo acabé la carrera, los baños de hombres que eran más grandes cuando llegué a la facultad, acabaron siendo para mujeres por la gran cantidad de chicas que había. Y en cuanto al ambiente, era muy diverso y tolerante. Mi experiencia en la universidad la verdad es que no casa con los números y estadísticas que hay en otras carreras de ingeniería.

A la hora de incorporarse al mundo laboral, ¿Con qué situaciones tuvo que enfrentarse?

Yo me incorporo al mundo laboral en París, en SFR, operadora del grupo Vodafone, en el departamento de la transmisión. Este departamento era bastante técnico e ideal para un ingeniero especializado en sistemas de telecomunicación. Contactan entonces conmigo desde Acer para un proyecto bastante elitista que integraba a perfiles de recién licenciados en la compañía, rotando durante varios años junto a altos directivos de diferentes divisiones para así conseguir una inmersión total en su negocio y en su red internacional. Es entonces cuando acepto este puesto en Milán en Acer, con una actividad enfocada a negocio totalmente distinta a lo que conocía, pero manteniendo mi lazo con el mundo tecnológico. Cuando llegué a Milán, era la más joven de todos. Podía haber sido más difícil pero lo cierto es que llegué decidida a hacer las cosas lo mejor que sabía y así ganarme el respeto de mis compañeros. Es cierto que llegué con una situación de algún modo privilegiada, por el proyecto del que formaba parte, que me dio mucha visibilidad internamente, pero también es cierto que no me regalaron nada y que mi esfuerzo me llevó a ir creciendo en la compañía, pasando por varios puestos y en diferentes países, entre ellos Suiza y Reino Unido.

En su caso, también ha llegado a ocupar un puesto directivo, ¿Cómo ha sido ese proceso?

Esa experiencia internacional me llevó a dirigir un equipo local en Reino Unido y de ahí salté a Lenovo, para dirigir un equipo en Iberia, en un sector en el que los hombres despuntan en número. Era una mujer, directora con 30 años y, como en el pasado, la más joven de todo mi equipo. En un principio les chocó a mis compañeros que siendo tan joven tuviera ese puesto de responsabilidad, pero pronto creé una reputación que me ha ayudado después a seguir creciendo.

¿Sigue estando arraigada la idea de que la tecnología es cosa de hombres?

Definitivamente creo que no. Hoy la tecnología es de todos y para todos. Un mundo apasionante lleno de posibilidades y que hace posibles experiencias increíbles. En Lenovo es uno de nuestros objetivos principales, hacer la tecnología mucho más inteligente y fácil de usar para que pueda acceder a ella cualquiera, no importa dónde y cómo.