Andreu Serra: «Mi cabeza no se pidió en ningún momento por el patrocinio del Mallorca»

La legislatura empezó con Iago Negueruela como el hombre fuerte del turismo, pero va a terminar con el socialista Andreu Serra (Palma, 1976), psicopedagogo de profesión, convertido en el conseller todopoderoso en esa materia, después de las transferencias del Govern al Consell a lo largo del año.

¿Cuánto pesa la Ordenación turística en su cartera?

La ordenación y la inspección turística es un peso fundamental. Hemos conseguido ser los protagonistas de esta película que tiene que ver con la principal industria. Somos muy conscientes de que tenemos todas las herramientas que pueden generar la evolución de nuestro destino. Tenemos que luchar contra la oferta ilegal, ordenar nuestro desarrollo y ver que se implemente la circularidad en los establecimientos turísticos. Antes solo proyectábamos la imagen de Mallorca y ahora además la ordenamos y velamos por su cumplimiento.

¿Sobran o no sobran turistas?

Creo que no, tienen que estar ordenados, tenemos que organizar este proceso, y repito, luchar contra la oferta ilegal, uno de los principales activos para conseguir bajar esos datos que parece que dan una cierta sobreocupación o masificación. Es la clave para la próxima temporada, por eso vamos incrementar los inspectores turísticos y reforzar la gestión de los expedientes. También tenemos que trabajar entre el sector y la sociedad elementos de lo que yo llamo reconciliación o socialización del turismo. Ya no vienen a un resort del que no se mueven. Se quiere mover, ir a las tiendas, restaurantes, a un viñedo... Los hoteles tienen que conocer su entorno, comprar en sus tiendas, participar en la vida de las asociaciones, formar parte del ecosistema del barrio y de los municipios. Si no pueden generarse más conflictos.

Hasta los hoteleros son críticos con la inoperancia de las administraciones en la gestión de los flujos turísticos.

Es muy difícil impedir que unos turistas quieran ir todos a un sitio porque está de moda. Hay que buscar soluciones para movilizarlos de una manera más ordenada. La app de playas ha funcionado muy bien y falta mucho más en movilidad y carreteras. La gestión de picos tan altos es complicada.

El decrecimiento de plazas turísticas está en su tejado. ¿Cuándo se va a modificar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT)?

Tiene que ser un debate serio y profundo e iniciar los estudios pertinentes porque la realidad turística después de una pandemia y la aprobación definitiva del PIAT ha cambiado. La ley es muy clara, habla de un decrecimiento. Tenemos que trabajar con el sector y con la zonificación de la isla para ver dónde tenemos las zonas saturadas. Será para la próxima legislatura, pero la presidenta ya anunció que se va a iniciar y tendremos todos los elementos para poner sobre la mesa un documento de trabajo. Recuerdo que otras islas no tienen PIAT.

¿Qué harán con las 14.000 plazas que se habilitarán para la venta a partir de 2024?

Habrá que ver la masa ocupada y cuál no, que es la que está congelada y suspendida; esa será la primera que decaerá, y ver la ponderación entre establecimientos turísticos y vacacionales. Entonces daremos los números definitivos. A partir de 2024 si no tenemos modificación del nuevo PIAT todo eso decaería, veremos cuántas quedan.

El alquiler turístico ilegal campa a sus anchas.

Quiero poner en valor todo el trabajo hecho estos años, primero con la normativa, como la prohibición en Palma del alquiler en plurifamiliares y sobre cómo tienen que ser las viviendas. No estamos en contra de ese producto. La patronal Habtur forma parte de nuestros consejos asesores. El problema es la oferta ilegal, de ahí que desde el año que viene habrá cinco inspectores más. Pero tiene que ir complementado con un trabajo con las plataformas de comercialización y exigir que salten los anuncios de las viviendas ilegales, y con las administraciones para detectar a los que están infringiendo la normativa. Las multas son de 40.000, 60.000 y hasta 100.000 euros.

Pero se colapsan los expedientes en el Consell.

No, es falso, nunca caducan. Con cinco inspectores más vamos a mejorar la instrucción. Los funcionarios son los que nos han dicho cómo debe ser la ponderación entre inspectores e instructores, y por ahora es adecuada. Vamos a crecer en las dos partes.

¿Cuánto se va reforzar?

Cinco y cinco, de 15 a 20 inspectores y de 4 a 9 en fase de instrucción.

¿Se imaginó el culebrón que se iba a armar con el patrocinio al Mallorca? ¿Midió las consecuencias antes de poner en marcha «un regalo caro a una sociedad anónima rica», en palabras del PP?

El PP le va tener que explicar a los mallorquinistas por qué cree eso. Yo, lo dijo la presidenta, en ningún momento fui consciente de medir o no medir, creo que estábamos haciendo un patrocinio buenísimo para Mallorca utilizando un club de primera división con impacto internacional. Era el escaparate ideal, un ganar-ganar. Lo hemos convertido en una oportunidad y vamos a tener otros clubes, todos. Veinte de cuarenta equipos de primera y segunda tienen acuerdos como el nuestro. De ahí que el PP votara a favor. Ahora no entendemos que diga que es un regalo. Creíamos que era un gran proyecto, yo asumo mi parte de responsabilidad en la negociación. No entendí en ningún momento que fuera difícil. Es ya época pasada por parte del Pacto.

La presidenta Cladera se negó a entregar su cabeza, como le pidieron. ¿Qué gana el PSOE con el patrocinio?

Mi cabeza no se pidió en ningún momento. No es que ganemos o no, tenemos una responsabilidad con lo que hacemos, seguimos manteniendo que es una buena decisión. La presidenta no tiene obligación con nadie, es consecuente. Hubo una responsabilidad de todos, yo no quiero asumirla solo, todos hicieron sus movimientos y dimensionaron algo que no era tan grave.

¿Quiénes, los socios?

Bueno, todo el mundo. Al final todos hicimos un ejercicio de responsabilidad, Més, Podemos... Pensamos en los ciudadanos y que no era suficientemente importante para echar por tierra todo lo que había hecho la Fundació Mallorca Turisme y enriquecemos el proyecto con todos los clubes.

¿Por qué lo pasó votación sabiendo las discrepancias que había con sus socios?

Porque que haya disparidad es muy normal, en los plenos hemos votado a favor de unas cosas y en contra de otras. En ese momento pensé que no pasaba nada, iba a salir adelante con el resto de los grupos. No rompía algo estructural como el Pacto de Raixa. Este Consell tiene un presupuesto de 9 millones de euros y hace promoción constantemente y votan a favor. Con Eurosport en año y medio hemos hecho 1,5 millones de euros, prácticamente lo mismo. Paramos cuando los socios nos dijeron que esto iba un poquito más allá y realmente estaban enfadados. Ahí nos reunimos. Estamos condenados a entendernos. No pensé que iba a tener más trascendencia.

¿Qué hay detrás, compensar al Mallorca por no poder construir la residencia de Son Bibiloni?

En absoluto, es mucho más sencillo que todo eso, no estoy involucrado en ninguna conversación de esas. Mi objetivo es puramente deportivo, nada tienen que ver ni el Lluís Sitjar, ni Son Bibiloni, ni Son Moix, ni las reformas. Simplemente era un buen proyecto que llevaba dos años de recorrido. Es falso.

¿Qué responsabilidad tiene el Consell en la demolición del hotel Formentor?

La demolición tiene que ver con las licencias urbanísticas. El Consell tiene unas competencias muy claras, los proyectos tienen que estar visados para que sigan el ordenamiento turístico. Cada vez que el ayuntamiento de Pollença nos ha pedido un informe lo hemos emitido, a veces vinculante, en base al proyecto que nos habían presentado. E incluso no vinculantes si el Ayuntamiento necesita una aclaración. Sigue todos los parámetros turísticos que debe seguir. Ahora, desde el punto de vista urbanístico y de obras es competencia del Ayuntamiento. Sí puedo decir que el proyecto que se presentó aquí ya contemplaba una demolición, no sé si es la que tiene que ser. Luego nos pidieron una modificación por el spa y también informamos favorablemente porque seguía los preceptos de la normativa turística. No hemos tenido más información. Quiero poner en valor lo que va a significar ese proyecto icónico del Four Seasons a nivel mundial. Ahora, tiene que cumplir con toda la normativa, por parte de Turismo así ha sido.

El hotelero Joan Trian Riu dice que como mallorquín quiere que la isla sea «para todos los públicos». Nada que ver con vender una Mallorca solo para el turismo de lujo.

Para el turismo accesible –no hay ningún referente como destino para personas con discapacidad– lanzamos el mensaje de que Mallorca is for all. Efectivamente, Mallorca es para todos. Cuando hablamos de valor no hablamos de turistas más ricos, sino de personas educadas, que respeten el entorno, eso no tiene que ver con el poder adquisitivo, pueden pagar un menú, viajar en mochila. Lo que no queremos son borrachos, también los hay muy ricos que hacen ese tipo de viajes.

¿Está a favor de limitar los coches de alquiler?

Tenemos que ser capaces de saber cuántos coches son de alquiler, cuántos propios, cuántos vienen a pasar las vacaciones en barco, es decir, la flota de automóviles. Tiene que haber fronteras con un estudio delimitado. Yo no estoy de acuerdo con que en Mallorca haya todos los coches del mundo.

¿Entonces hay que reducir la flota de alquiler?

Bueno, no, yo quiero ver las cifras para saber cuántos son realmente de alquiler y en qué momento colapsan la isla. También son importantes las políticas que se están llevando a cabo. Tenemos un ‘debe’ con la movilidad y el Govern de Francina Armengol está consiguiendo resultados (mejoras en el transporte, tren del Llevant, el metro, el tranvía). Y los coches tienen que ser más verdes. En el Observatorio de Turismo estamos empezando a ver resultados, nos llevaremos sorpresas de quiénes están realmente ocupando la vía pública masivamente. Volvemos a reivindicar que, como el turismo, la movilidad sea transferida a los consells, esperemos que la próxima legislatura cumplamos con el Estatuto de Autonomía.

A una semana del inicio de la World Travel Market, ¿qué planea el Consell para Londres?

Vamos a hacer un evento deportivo y de networking, de captación de agencias. Llevamos mensajes de que el Brexit nos afecte lo menos posible, que nos complica ese mercado, por eso creemos que hay que diversificar en otros. Y queremos llevar un mensaje de seguridad, vamos a evaluar este primer año de cumplimiento del decreto de excesos, con todo el trabajo que se ha hecho con mi compañero Iago Negueruela y Rosana Morillo y cómo nos ha coordinado el Govern a todos con los ayuntamientos. Hemos tenido una temporada relativamente tranquila, aunque hay mucho que mejorar todavía. Lo importante es cerrar todos los locales infractores. Hay que llevar un mensaje de contundencia con los turoperadores para que vean que ese cambio es real. Ha sido fundamental el trabajo del cónsul británico Lloyd Millen.

¿Se ha quedado fuera de la estructura de poder del PSOE de Calvià?

Sigo siendo parte del PSOE de Calvià, es mi ocupación, siempre la va a ser. Yo apoyo a Alfonso Rodríguez como candidato. Es un proyecto muy sólido para Calvià.

A pocos meses del fin de esta legislatura, ¿repetiría cargo como todopoderoso conseller de Turismo o volverá a ejercer la psicopedagogía?

[Ríe] Forma parte de mí día a día, no creo que la haya dejado de ejercer nunca. Tengo dos cosas claras. Me debo a un partido, a un proyecto, estaré donde quieran que esté. Y Mallorca necesita otra legislatura de gobierno progresista. He disfrutado mucho, me gustaría seguir, soy feliz.