"Puede ser que me llamara, no lo recuerdo", dice al ser cuestionado de nuevo sobre Subirán. El abogado Gaspar Oliver quiere reproducir la llamada de Subirán al testigo, pero el tribunal no se lo permite. Samantha Romero pide al testigo que haga un esfuerzo por recordar. "Me suena que en algún momento alguien me llamó, pero no le di ninguna importancia. Puede que sí, pero no lo recuerdo", afirma.