"Por supuesto que tenía licencia. Por silencio administrativo", asegura Velasco. "Por supuesto que siempre ha estado todo en regla. Por eso no entendía lo que me estaban haciendo", dice sobre las inspecciones policiales en su negocio. Detalla que era una licencia de café concierto. "Al principio las inspecciones eran suaves. Venían, miraban y se iban. Los problemas empezaron cuando empecé a tener más gente", afirma. Sobre el cierre del local: "Dos inspectores de la Patrulla Verde y me dijeron que al día siguiente no iba a abrir". Le pide Romero que identifique a esos agentes. "Yo no lo sé", responde.