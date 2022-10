Cyborg es un perro labrador cariñoso, tranquilo y con una impoluta cabellera de color chocolate. Su trabajo consiste en ser los ojos de un humano, y cuando se trata de eso, es el más fiel y entregado. Se lo ha demostrado esta mañana a los casi 200 estudiantes que han asistido a la exhibición de perros guía organizada por la ONCE en el Consolat de Mar.

Dos canes, ambos labradores, han superado con éxito un itinerario con obstáculos ante las autoridades del Ejecutivo autonómico, los representantes de la delegación balear de la ONCE y unos 180 alumnos del CEIP Establiments, el colegio La Purísima de Palma y el CEIP Inspector Joan Capó de Felanitx.

Después de la exhibición, una estudiante se ha tapado los ojos para experimentar un paseo con el animal. La consellera de Salud, Patricia Gómez, también se ha puesto la venda y ha sorteado los obstáculos del circuito a ciegas, aunque ha admitido que ha sido "más difícil" de lo que se imaginaba: "En ese momento eres consciente de la cantidad de peligros que puede haber a tu alrededor, he escuchado muchos más ruidos y he tenido la sensación de que el perro iba muy rápido", ha comentado la consellera.

La Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) es la entidad que cría, adiestra y facilita los canes a las personas ciegas que lo solicitan. En Baleares hay once perros guía y tres demandantes que están a la espera, según señala la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en las islas, Mari Carmen Soler Lliteras.

"La verdad es que hay bastante lista de espera, entrenar a un perro guía es complicado y puede llevar hasta cuatro años", apunta Soler. "Por suerte ya se están haciendo las obras de ampliación de la FOPG para reducir la lista en la medida de lo posible", subraya.

De hecho, la presidenta de la ONCE en Baleares es dueña de uno de los once canes del archipiélago: "Un usuario tarda entre seis meses y un año en adaptarse a su perro. Se acaba forjando una relación muy especial", explica. "Nos ayudan a mejorar nuestra movilidad y autonomía para ser personas muchísimo más independientes".