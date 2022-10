Explica que en el Ayuntamiento sí se tramitaban expedientes sancionadores contra negocios del Grupo Cursach. Sobre el Megapark, dice que en 2017 no tenía título habilitante para ejercer la actividad. "Fuimos a hacer inspecciones por orden de instrucción 12. Cuando tuvimos que hacer el informe me di cuenta de que había una petición de licencia de actividad y obras. Me llamó mucho la atención que el expediente no estuviera resuelto y me di cuenta que la normativa urbanística de la Playa de Palma calificaba la zona del Megapark en zona turística hotelera", explica. Eso implicaba que si el negocio de ocio estaba establecido ante de la ley turística sí se podía mantener. "Ni el Megapark ni el Don Quijote" cumplían este requisito, señala.