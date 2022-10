El piso más barato de Palma cuesta 38.000 euros y está en Son Gotleu. En el anuncio, recogido por un conocido portal inmobiliario, se detalla que el inmueble "está ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados". La superficie es de 42 metros cuadrados distribuidos en dos dormitorios y un baño. "Si a fecha de venta el vendedor hubiese demandado judicialmente la ocupación, podrá el adquiriente subrogarse en dicha demanda, no pudiendo reclamar importe alguno al vendedor como consecuencia de ello", se advierte en el anuncio.

En el mismo barrio, es posible rastrear como mínimo dos pisos más ocupados ilegalmente y que también están a la venta. Uno es un quinto sin ascensor situado en Pasaje Picos de Europa. 58 metros cuadrados, tres habitaciones y baño. En la misma zona, hay otro de similares características que se ofrece por 49.500 euros

En el barrio de Corea, en Camp Redó, se venden pisos tapiados y también okupados, así como en La Soledat, donde se puede comprar un piso allanado por 61.000 euros.

¿Cómo funciona este mercado de viviendas? El propietario, normalmente un banco pero no siempre, acepta un precio muy por debajo de mercado, mientras que el comprador, a no ser que sea otro inversor, debe lidiar con el proceso de sacar a los inquilinos ilegítimos. Este tipo de pisos no pueden hipotecarse porque no pueden entrar tasadores al estar allanados. No siempre se pone a la venta el piso ya okupado, sino que llega al mercado y después se okupa porque se queda vacío mientras está a la venta.