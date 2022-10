Toni Roig: «Baleares no puede perder el tren de la inteligencia artificial»

Se celebran 20 años desde la inauguración del ParcBit, nacido bajo el Govern del popular Jaume Matas e inaugurado por el socialista Francesc Antich. La próxima llegada del metro al parque será otro motivo para festejar en el «el corazón de la innovación» en Baleares, dice su gerente, Toni Roig.

¿Veinte años no son nada para el objetivo con el que nació el ParcBit, contribuir al cambio de modelo económico ante el monocultivo del turismo?

Hay empresas de tecnología turística que están dando servicio global y que son fruto de la experiencia de Baleares en gestión turística. Y crecen, algunas empezaron con el servicio EmprenBit, el acompañamiento a estos jóvenes que un día aparecen por aquí con una idea muy brillante y cuando oyen plan de negocio te miran raro. Algunas empezaron con dos chavales y ahora tienen más de cien empleados. Esa es la satisfacción y la justificación del parque. Y tampoco tenemos ningún problema de celos. Hay empresas de base tecnológica que están fuera del parque y está muy bien porque también la isla tiene que ser diversa, equilibrada y tiene que haber cohesión territorial.

¿Está contribuyendo al cambio de modelo?

Evidentemente. Aquí hay empresas de tecnología de software, biotecnológicas y audiovisuales que están trabajando en esta línea y consiguiendo efectos de cambio importantes. Lo que pasa es que esto no es como el café soluble, sino que tiene un proceso de maduración, como un buen vino. Pero yo sí creo que vamos en el buen camino.

Al ParcBit se le llamó el Silicon Valley balear y la sensación es que se ha quedado a medios gas. ¿Le ha perjudicado esa etiqueta?

Prácticamente, de todos los parques tecnológicos se dijo que eran el Silicon Valley de tal comunidad y qué iba a ser de nosotros sin uno. En estos veinte años el ParcBit es el hub, el concentrador, el corazón de la innovación de base tecnológica de las Illes Balears con una vocación de llegar a todo el territorio porque tenemos un centro en Menorca y pronto llegará el de Ibiza y estamos viendo alguna oportunidad para Formentera, adecuándolo a sus necesidades. Es esa vocación de desconcentrar los servicios. El factor determinante de la apuesta del Govern por el parque es la llegada del metro que lo situará a 16 minutos de la plaza España, lo que hace que sea un barrio más de la ciudad

¿Se puede hacer un perfil de las empresas?

Tenemos empresas made in Baleares, que han nacido y crecido aquí con una visión global, de dar un servicio mundial. Las hay que están, lo típico, en el Caribe, pero también en temas de big data o gestión de precios turísticos que dan servicio a los grandes operadores. En Mallorca están las sedes de grandes multinacionales del turismo y hay empresas de aquí que les prestan servicio. Y tenemos desde autónomos en la incubadora hasta las de 200 o 250 trabajadores con ese planteamiento global. Y esto es bueno porque después se encuentran en el bar y surgen sinergias. No le das la importancia hasta que te encuentras con grandes ejemplos de gente que acaban montando una empresa juntos. Esto pasa en el ParcBit.

¿Esas otras compañías instaladas en polígonos tendrían que estar aquí?

Bueno, cada empresa tiene su historia y a veces hay factores que han determinado que estén en un sitio o en otro. El objetivo es que el ParcBit sea un referente en innovación y tecnología para todas las empresas de Balears. Cada una que esté donde las circunstancias le lleven. Mi responsabilidad es que haya disponibilidad en el parque para que se puedan instalar y lo estamos facilitando al máximo.

¿Cuál es el precio medio de un local?

Es difícil hacer esa estimación, el mercado en estos momentos tiene una realidad variable. Hay espacios que son públicos y otros de inversores privados. Depende del tamaño. Hay oficinas disponibles en alquiler, parcelas que se pueden comprar y cuando surge, como empresa pública, acudimos a una tasación de la Dirección General de Arquitectura, que es la que fija el precio.

¿Faltan compañías de alcance global que tiren de este hub?

Evidentemente, cualquier ayuda será bienvenida y cuantas más empresas vengan, mejor. Pero apostamos por sembrar y ya recogeremos, apoyando las iniciativas de jóvenes y a veces no tan jóvenes, que han decidido dar un cambio a su vida o se han quedado sin trabajo más allá de los 30 o los 45. Cualquier persona que quiera emprender es nuestro cliente, entre comillas.

¿El Observatorio de Turismo Sostenible del Consell no debería instalarse en el ParcBit, como parte de la vanguardia de la inteligencia turística?

Podría estar pero… La Agencia de Estrategia Turística (Aetib) está aquí. Ha habido un proceso de transferencia del turismo a los consells... Podría estar, pero bueno, supongo que sus motivaciones tendrán para estar en otra parte.

El sector tecnológico también tiene difícil encontrar trabajadores. ¿Ha fallado el nexo entre la UIB y el ParcBit para formar personal cualificado?

Es cierto que tenemos un déficit de talento y no es menos cierto que estamos trabajando en ello a todos los niveles, sobre todo con esa globalización del teletrabajo hay gente que desde Mallorca trabaja para fuera de España o de Europa, y también sucede al revés. Estamos sembrando en las vocaciones tecnológicas en general y de las niñas en particular. El mundo tecnológico será mejor si hay una participación de la mujer al mismo nivel que su representación en el padrón de habitantes como mínimo.

¿Cómo se sortean las dificultades con la vivienda en las islas para atraer talento al ParcBit?

Tuvimos aquí en junio la Conferencia Anual de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), porque los 68 parques compartimos problemas y uno de los que preocupa es cuando determinadas empresas implican un incremento de los precios de las viviendas. Es un indicador que pesa para que las empresas se ubiquen en un sitio u otro. Pero como efecto complementario tenemos el clima y el sol que también pesa.

Richard Rogers no concebía su proyecto arquitectónico del ParcBit, un ecosistema sostenible, sin un parque de viviendas. Consideraba equivocado crear solo oficinas. ¿Fue una traición a su creador que el Pacto del Progrés las descartara?

El objetivo de Rogers se cumplirá próximamente con la llegada del metro. La gente ya vive en un sitio y podrá llegar cómodamente en transporte público, supondrá integrar el parque en la ciudad. Su propuesta, como todas, tiene ventajas e inconvenientes, se tomó una decisión en su momento.

¿Los trabajadores que ocupan ese gran parking cambiarán su coche por el metro?

Será un nuevo impulso. Las personas vamos a lo cómodo, será una opción muy cómoda. Trabajamos en la hipótesis de que haya un efecto llamada y más gente quiera venir al parque.

¿Se equivocó el Govern al no incluirlo en el trazado inicial?

Sería irrelevante lo que yo pensase. Mi planteamiento es ver el vaso medio lleno y transformar lo que sucede en oportunidades. Es ya cuestión de tiempo y habrá un antes y un después. La licitación es inminente y el plazo de ejecución me dijeron que serán quince meses.

¿Se plantean futuras sinergias entre el distrito tecnológico de Nou Llevanty el ParcBit?

Ya estamos trabajando con el Ayuntamiento viendo el modelo y tendremos un socio preferente con el que trabajar. Estamos encantados con esa iniciativa. Hay muchas ciudades con más de un parque tecnológico.

¿Qué va a suponer la llegada al parque del centro de inteligencia artificial anunciado por el Govern?

Es la primera vez que se plantea una estrategia balear en este sentido, es decir, no funcionar por inercia, sino que todos los sectores implicados se paren a pensar que Balears no puede perder el tren de la inteligencia artificial.

En noviembre cumple un año al frente del parque. ¿Qué ha aportado con su visión de pedagogo y especialista en calidad?

Básicamente he sudado la camiseta con la intención de mejorarlo en todas las posibilidades, con la impotencia de que a veces me gustaría que las cosas fueran más rápidas. Le he echado pasión y ganas.

¿Cómo imagina el ParcBit dentro de otros 20 años, en que se habrá convertido?

Trabajando en innovación, sería aventurado decirlo. Me gustaría que siga siendo lo que es, el punto de encuentro de la innovación y la tecnología de Balears, que se unen y trabajan para una sociedad mejor, con espíritu de mejora y vocación de servicio y orientación a la ciudadanía. Cada vez que somos la palanca de una empresa para crear riqueza estamos cumpliendo con nuestros pequeños grandes objetivos.