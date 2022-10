La presidenta del Govern, Francina Armengol, asegura que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no tiene "ni las ganas ni la fuerza ni la valentía" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una extensa entrevista publicada en el diario digital infoLibre afirma que el político gallego ha demostrado en los debates y en sus propuestas públicas "un poco de falta de rigor y de responsabilidad de saber dónde estamos y los problemas que tiene España": "El PP está en cuanto peor, mejor. Eso me parece lamentable. Veo que Feijóo no ha cambiado mucho en la política que llevaba Casado en ese sentido".

La socialista critica a Feijóo por haber ido a Europa a "hablar mal de España, intentando frenar los fondos europeos" y ha asegurado que esa política "tan destructiva para su país" tendría que haberla cambiado radicalmente el actual líder del PP respecto a su antecesor "y no lo ha hecho". En este sentido, asevera que ve a Pedro Sánchez "bien, fuerte, convencido, con ganas" y está convencida de que va a ganar las próximas elecciones generales y volverá a ser presidente: "Es muy consciente y responsable de la situación que nos ha tocado vivir, las políticas del Gobierno son muy buenas en esta situación tan compleja". La presidenta balear afronta las elecciones de mayo de 2023 "con mucha ilusión y muchas ganas, y con la conciencia tranquila de haber trabajado en beneficio del interés general de la población". Pese a ello, entiende que existe un momento en la población de "mucha sensación de cansancio, de estrés, de incertidumbre", aunque envía un mensaje a los ciudadanos de las islas: "La política sirve para cambiar la vida de la gente, para mejorarla o empeorarla. Y según quien gobierne pasan unas cosas u otras. El alejamiento de la política no tendría que ser la respuesta de la ciudadanía". También ha hablado sobre la vicepresidenta del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, que está inmersa en SUMAR, su "proyecto nacional" con el que trata de aglutinar a la izquierda más allá del PSOE: "Tengo una buena opinión de Díaz, es una magnífica política que está haciendo muy buen trabajo. Ese planteamiento de querer sumar muchas voces diferentes a una izquierda plural puede ser bueno".