La presidenta del PP de Balears, Marga Prohens, reivindica la Ley de Fosas surgida del Parlament en la anterior legislatura porque «la grandeza de esta ley y de todo este proceso» es el consenso político que hubo entre partidos . En ese sentido, afirma que es una «buena noticia» para la salud democrática de las islas que se hayan encontrado los restos de la sindicalista y comunista Aurora Picornell porque se trata de «un paso más» en este proceso en el que muchas familias están recuperando a sus antepasados.

La líder de los ‘populares’ ya escribió hace unos días que «gracias a una ley nacida del consenso político se cerrará con este hallazgo un capítulo oscuro de nuestra historia. El reconocimiento a la dignidad de todas las víctimas era un deber de la democracia. Siempre desde el consenso y la concordia». El coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, agradeció el gesto a Prohens tras recibir algunas críticas: «Muchos acusan a Marga de cinismo por esto. Pues yo quiero reconocerlo: sería bueno que el PP llegara a romper con su origen franquista, y que una líder se manifieste en este sentido no es cualquier cosa, como no lo fue que la Ley de Fosas se aprobara por unanimidad».