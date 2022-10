Los vecinos del Molinar celebraron ayer el descubrimiento de los restos de Aurora Picornell con una ofrenda floral en el busto hecho por Margarita Fonollá. El historiador David Ginard, que escribió su biografía Aurora Picornell: feminismo, comunismo y memoria republicana en el siglo XX, reivindica los lugares más significativos de la vida de la sindicalista mallorquina.

EL MOLINAR

Nacida en un barrio y una calle que ya no existen

Aurora Picornell nació en el número 28 de la calle del Molinar. La parte del barrio donde se encontraba su casa ya no existe. El historiador David Ginard explica que la zona se llamaba el primer Molinar y se encontraba antes de llegar al Portitxol. Se trataba de un barrio popular de casas bajas en el que se podían observar algunos molinos . Después entró en un proceso de degradación hasta su desaparición.

CAN SALES

La prisión en la que pasó sus últimos días, casi dos meses

Picornell estuvo recluida los últimos meses de su vida en la prisión que estaba ubicada en la calle Can Sales de Palma. Entró en noviembre de 1936 y estuvo allí hasta el día de su asesinato, el 5 de enero de 1937. Ginard matiza que no estaba ubicada en el mismo lugar que la actual biblioteca «ni tiene nada que ver con ella» sino que estaba situada al final de la calle. Fue abierta el mismo mes de noviembre en el que entró la sindicalista porque inicialmente había estado en la sección de mujeres de la prisión provincial de los Caputxins. Al principio eran pocas, pero fueron entrando más a medida que se elevaba la represión. El edificio de Can Sales era una prisión habilitada porque se trataba de un antiguo asilo para ancianos y lo reconvirtieron en cárcel para mujeres. Ginard explica que no tenía grandes dimensiones ni buenas condiciones, y con el tiempo se fue ampliando el nombre de detenidas, aunque el día del asesinato de Picornell no eran muchas.

CASA DEL POBLE

Un lugar importante para conocer gente y organizar la lucha

Aurora Picornell era una mujer muy reivindicativa y trabajadora que se convirtió en una referente social desde muy joven. Pasó mucho tiempo en la Casa del Poble, uno de los símbolos del socialismo mallorquín que ya no existe.

En aquella época, expone Ginard, era un local de referencia para el movimiento obrero ya que no era únicamente un local de reuniones, sino que se utilizaba como escuela obrera, cooperativa e incluso se organizaban corales u obras de teatro: «Era un centro polivalente de actividades relacionadas con el movimiento obrero, por eso Picornell iba tanto».

ENTRE LA CASA Y LA TIENDA

Picornell trabajaba en su casa, pero solía ir a Can Reus

Estudió en la escuela La Bandera, aunque acabó su hermana Joana le enseñó el oficio de sastra.

La sindicalista trabajaba por su cuenta en un primer momento hasta que pasó a realizar tareas en a Ca’n Reus, cerca de la plaza de Cort de Palma. Durante aquellos años se hizo conocida por encargarse de organizar el sindicato de sastras.