Fátima Hamed Hossain: «Llevo velo por decisión propia, por rebeldía y por qué no»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Es usted española?»

Eso dice mi documentación, mis padres, mis abuelos. El paterno es el primero que no lo es, llegó en los años treinta.

¿Es usted de izquierdas?

Me he considerado siempre como una persona progresista. Por lo tanto, sí.

¿Ceuta es española?

Evidentemente, para los ceutíes es casi un desprecio que se cuestione nuestra españolidad. Lo somos tanto como Burgos o León y reivindicamos que se nos considere así. Quien venga a Ceuta puede ver iglesias, mezquitas, sinagogas o templos hindúes.

La exministra socialista Trujillo dice que Ceuta es marroquí.

No entiendo sus motivaciones, y el actual Gobierno socialista se ha desvinculado de esta señora. Por eso fue declarada persona non grata por el ayuntamiento, mi grupo otorgó el mismo grado a Santiago Abascal por sembrar odio y discordia entre poblaciones en armonía.

Es curioso acusar a Vox de «antipatriota».

Me refería a su política excluyente, que precisamente llama antipatriotas a quienes no encajan con su modelo.

¿Su españolidad puede hacer de usted una traidora para Marruecos?

Tenemos un problema muy grande si no entendemos todavía lo que dice la Constitución, que es del 78, respecto a pluralidad religiosa y aconfesionalidad del Estado. No queda en buen lugar quien piensa que una persona es más o menos española según los apellidos y la religión que tenga.

Ceuta es una ciudad musulmana gobernada siempre por el PP.

Ceuta es una ciudad plural, y que hasta ahora ha sido gobernada por el PP.

¿Comparte la lucha de las mujeres iraníes?

Claro que sí, comparto la lucha de todas las mujeres que desean más espacio y libertad. No se puede obligar a nadie a vestir de una manera determinada.

¿La imposición del velo por el Estado es un acto criminal?

Como española, recuerdo que no son Estados aconfesionales y democráticos, Irán sigue la versión chiíta.

¿Y usted por qué lleva velo?

Por decisión propia, ¿y por qué no?

Usted es la primera portavoz musulmana en Ceuta.

Lo vivo como un gran reto y dificultad, que intento compatibilizar con mi profesión de abogada y conciliar con mi vida familiar y privada.

Eso lo contestaría toda mujer metida en política, usted aporta la condición adicional de musulmana.

Entonces mi cargo puede servir para que a alguien se le caiga el prejuicio que tenía, como que por llevar velo eres una mujer sumisa, ignorante o sin personalidad.

Se diría que también lleva el velo como un desafío.

No desafío a nadie, pero en ocasiones pienso que lo llevo también como un acto de rebeldía.

En Francia no sería noticia una ministra musulmana.

También es lo más normal en la política de Ceuta y Melilla, pero en el resto del país no les parece tan normal, por ignorancia o prejuicios. El modelo de convivencia ceutí sería exportable al resto de España.

¿Marruecos invadirá Ceuta por lo civil o por lo militar?

Esa afirmación no tiene ninguna base sólida, más cuando ahora tenemos un buen entendimiento y relación. Si tienes un vecino, no te queda más remedio que llevarte bien, pero eso no le autoriza a entrar en tu casa sin permiso.

¿Habla regularmente con Yolanda Díaz?

No trato regularmente con ella, encabezo una formación localista y su ámbito es toda España.

¿Se ha diluido un año después el movimiento que encabezaron junto a Ada Colau y Mònica Oltra?

Aquello no fue un movimiento ni un proyecto político, fue solo un acto de participación muy emotivo pero que comenzó y terminó el mismo día.

¿Fue un error programar un acto protagonizado solo por mujeres?

No estábamos allí representando solo a las mujeres.

¿Hay que suprimir la Navidad?

¿Por qué? Nosotros celebramos las fiestas religiosas de todas las comunidades, en Navidad vamos a casa de nuestros vecinos. Se tiene una visión catastrofista de Ceuta, que se corrige viniendo a conocernos.

¿Es usted feminista?

Lo iba a añadir cuando me ha preguntado por mi ideología. Defiendo la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que sí, me considero feminista.